Dio una identidad falsa, quiso huir y era buscado por uso de arma de guerra: fue atrapado

Un hombre fue capturado en la madrugada del lunes en el macrocentro de Bahía Blanca, luego de que intentara huir de las fuerzas de seguridad y posteriormente se comprobara que tenía un pedido de captura activo por robo agravado por el uso de un arma de guerra en La Plata.

La aprehensión se desarrolló en General Paz y Lamadrid, durante un operativo de rutina.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, el hombre quiso escapar de un retén policial y terminó siendo detenido. En ese momento se identificó como Matías Jesús Carrasco, de 25 años.

Sin embargo, posteriormente se constató que su nombre real era Agustín Calabrano, de 27 años. De este modo, se estableció que poseía un pedido de detención activo solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de La Plata de abril de este año, por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y tenencia de arma de guerra.

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Calabrano posee un importante prontuario delictivo en Bahía Blanca por delitos a mano armada y contra la propiedad.

Su último antecedente importante es el robo a mano armada junto a un cómplice en el supermercado chino ubicado en calle Nicolás Lavalle al 1.700 en septiembre del año pasado. Finalmente terminó aprehendido.