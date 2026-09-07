El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este martes 8 de septiembre una temperatura mínima de 8 grados centígrados y 20 de máxima.

En la mañana el tiempo será frío, soleado y ventoso. El viento tendrá intensidad de regular del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo templado y soleado. El viento tendrá intensidad de moderado del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche será fresca con cielo despejado, se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.