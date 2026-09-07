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La ciudad.

Capturan a una mujer por diversos robos en comercios céntricos

La aprehensión se desarrolló en un allanamiento llevado a cabo este lunes.

Una mujer fue capturada hoy por diversos hurtos cometidos en comercios del centro de Bahía Blanca.

La aprehensión se efectivizó este lunes durante un allanamiento desarrollado en Los Naranjos al 2.200.

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En ese lugar, personal policial capturó a Karen Moro, de 47 años. La mujer había sido filmada cuando sustrajo una bebida alcohólica de un comercio de Sarmiento al 400. Además, ya había sido aprehendida por otros hechos similares en el sector.

También se investiga si participó de otros delitos en el centro bahiense.

El operativo arrojó resultado positivo, ya que se secuestraron prendas que la mujer habría usado durante el hurto cometido en el centro bahiense.

Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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