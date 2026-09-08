Le hurtaron la tarjeta de crédito e hicieron compras: allanamientos positivos
Los operativos permitieron secuestrar elementos vinculados con dos delitos. Hubo un aprehendido por encubrimiento.
Dos allanamientos con resultado positivo permitieron esclarecer un hurto registrado días atrás en la zona de Villa Tallares.
Los operativos, ordenados por la Justicia de Garantías, estuvieron a cargo de personal de la comisaría Sexta de Villa Rosas y también motivaron una aprehensión por encubrimiento.
Se allanaron dos viviendas ubicadas en Mapuche al 1.100 y Paunero al 1.600, como consecuencia de una sustracción cometida en Plunkett al 1.100.
En la primera casa secuestraron tarjetas de crédito y DNI a nombre del damnificado, así como prendas de vestir y perfumería que se habían comprado en locales céntricos con la tarjeta malhabida.
El segundo procedimiento, a su vez, permitió el secuestro de dos bicicletas que habían sido sustraídas de Paunero al 2.100 y el motor y partes de una moto Gilera 110, con pedido de secuestro.
En este último lugar se aprehendió a Julio Ernesto Carrillo, de 44 años, imputado del delito de encubrimiento.