Le hurtaron la tarjeta de crédito e hicieron compras: allanamientos positivos

Dos allanamientos con resultado positivo permitieron esclarecer un hurto registrado días atrás en la zona de Villa Tallares.

Los operativos, ordenados por la Justicia de Garantías, estuvieron a cargo de personal de la comisaría Sexta de Villa Rosas y también motivaron una aprehensión por encubrimiento.

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Se allanaron dos viviendas ubicadas en Mapuche al 1.100 y Paunero al 1.600, como consecuencia de una sustracción cometida en Plunkett al 1.100.

En la primera casa secuestraron tarjetas de crédito y DNI a nombre del damnificado, así como prendas de vestir y perfumería que se habían comprado en locales céntricos con la tarjeta malhabida.

El segundo procedimiento, a su vez, permitió el secuestro de dos bicicletas que habían sido sustraídas de Paunero al 2.100 y el motor y partes de una moto Gilera 110, con pedido de secuestro.

En este último lugar se aprehendió a Julio Ernesto Carrillo, de 44 años, imputado del delito de encubrimiento.