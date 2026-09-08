Allanan la vivienda y demoran a un chofer de Uber por un supuesto robo

Un chofer de la plataforma Uber fue demorado este martes luego de un allanamiento en su vivienda, donde se encontró un teléfono celular que un pasajero había olvidado en su vehículo.

El operativo se desarrolló en Ecuador al 2.200, donde reside Ramón Martínez, de 52 años.

Según indicaron las fuentes policiales, todo ocurrió a partir de que un joven realizara un viaje a través de la plataforma Uber y olvidara su teléfono celular en el vehículo de Martínez.

Al realizar el reclamo a la aplicación y al chofer, este último le negó tener el teléfono. Sin embargo, el damnificado radicó una denuncia penal y la policía pudo ubicar —a través de una aplicación de geolocalización— el dispositivo, que se encontraba activo en el domicilio del conductor.

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Por ello, el Juzgado de Garantías N° 2 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 ordenaron el allanamiento, donde se encontró y secuestró el celular.

Martínez fue demorado por apropiación indebida del dispositivo y fue trasladado a la Comisaría Tercera de Ingeniero White.