Lo capturaron robando cables subterráneos en Ingeniero White

Un hombre de 35 años fue capturado esta tarde, luego de que fuera sorprendido mientras robaba cables subterráneos de un sistema de media tensión en Ingeniero White.

El hecho ocurrió en Rubado y Avenente.

En ese lugar, personal policial del Comando Patrulla aprehendió a Franco Castillo en el momento en que sustraía cables subterráneos tripolares de media tensión, pertenecientes a la red de energía que conecta Puerto Galván con la subestación White.

Además, se secuestró una pala de mano que el delincuente utilizaba para el robo.

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Se encuentra alojado en la comisaría de Ingeniero White a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15. La carátula es robo en grado de tentativa.