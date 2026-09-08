Ya están instalando los tótems de seguridad en las calles de Bahía Blanca

Uno de los tótems, ubicado en Casanova y Urquiza. Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva.

Luego de que en varias ciudades de importancia de nuestro país, como CABA y Rosario, ya se encuentren en funcionamiento, en Bahía Blanca ya se están instalando tótems de seguridad.

Estos también denominados Puntos Seguros cuentan con un botón que al presionarse pone a la persona en contacto con el servicio de emergencias 911, y además están equipados además de cámaras fijas y domos de 360°.

Por el momento se está llevando a cabo la fase de instalación y no hay una fecha cierta para su puesta en funcionamiento. Desde el municipio de Bahía Blanca indicaron a La Nueva. que antes de inaugurarlos se concluiría con su instalación y conexión, para recién después habilitarlos.

En la concepción de la idea, desde la comuna se había explicado que la intención es ubicarlos en veredas, paseos y espacios públicos como una herramienta más relacionada en la búsqueda de más seguridad. Sin ir más lejos, el que figura en la foto que ilustra la nota, se encuentra en el Paseo de las Esculturas.

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Según se indicó, estas estructuras modulares combinan tecnología de vanguardia con características de seguridad avanzadas. Tienen una estética discreta, de modo que se integran de manera amable con entornos urbanos y suburbanos.

Instalación y características

Según el pliego licitatorio, los tótems son de chapa 14 de 2 milímetros de espesor, y sus dimensiones habituales son de 30 centímetros x 30 centímetros de base y una altura de entre 3,5 y 3,90 metros. Para su colocación se construye una base de hormigón en la que se ubican los pernos con los cuales se fija el aparato.

Cada tótem posee un botón tipo antipático, que al ser presionado se pone en contacto directo con el Centro Único de Monitoreo (CEUM), siendo en pocos segundos atendido el llamado por un operador del 911.

En su parte superior tiene una baliza con luces LED azules, la cual puede ser activada desde el CEUM. También cuenta con una cámara-domo de 360º con gran definición de imágenes. En cuestiones tecnológicas más específicas, cada unidad está equipado con detección de intrusión, domo con memoria interna y salida de alarma y audio de dos vías.

Funcionalidad