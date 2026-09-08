El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 9 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 grados en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado, templándose, con viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde habrá tiempo templado y soleado, con viento moderado en disminución rotando al sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se presentará fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 10 grados.