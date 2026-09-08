¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro y cuáles son los criterios de nominación?

Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron los únicos argentinos nominados al Balón de Oro, la distinción que nombra al mejor jugador de la temporada en el mundo del fútbol masculino y femenino, que entrega y organiza la revista francesa France Football en conjunto con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El periodo de referencia para determinar al ganador abarca la totalidad de la temporada pasada, desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, incluyendo las competiciones internacionales (Copa del Mundo y Copa Africana de Naciones masculina; Copa Asiática y fase final de la Liga de Naciones femenina). La Copa Africana de Naciones Femenina, que finalizó el 16 de agosto, se computará para la temporada actual.

Para determinar la elección del futbolista masculino que levantará el máximo premio individual se organiza un jurado integrado por un periodista especializado de cada uno de los 100 primeros países del ránking de la FIFA; mientras que para la votación del fútbol femenino son 50 integrantes seleccionados de la misma forma.

Cada miembro de este jurado seleccionará, según su criterio, a los 10 mejores jugadores entre una lista de 30 realizada por la revista organizadora, también de L'Équipe; al menos un miembro del jurado de la edición anterior y los embajadores de la UEFA, Luis Figo, histórico jugador portugués, y Fabio Capello, exjugador italiano, para el trofeo masculino, y Nadine Kessler, exfutbolista alemana.

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Para esta elección los periodistas se tienen que basar en tres criterios, en orden de importancia: primero, en la actuación individual (carácter decisivo e impresionante); en segunda instancia deberán evaluar las acciones colectivas y los títulos ganados; y, por último, la clase y el juego limpio.

En la lista mencionada, estos jugadores recibirán un puntaje según la posición que les hayan otorgado los especialistas, del uno al diez: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos respectivamente.

El premio lo ganará el futbolista con más puntos y en caso de empate se desempatará según el número de menciones al primer puesto; es decir: en el caso de que Messi y Lautaro empaten en puntos, se determina cuántas veces fue elegido como el mejor entre los 100 periodistas. Si la paridad persiste se revisa el segundo puesto y así sucesivamente.

Agencia NA