Bahía Blanca amaneció este lunes entre las ciudades más frías del país, de acuerdo al escalafón que elabora diariamente el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el ente, a las 6 de la mañana registró -2.2 ºC y llegó a -6.2 ºST, quedando en la octava colocación en toda la Argentina.

El ranking fue liderado a esa hora por Esquel, con -6 ºC; ciudad que estuvo escoltada por Maquinchao (-5 ºC) y Chapelco (-4.8 ºC).

Por debajo se ubicaron Coronel Suárez (-4.3 ºC), Malargüe (-4 ºC), San Carlos de Bariloche (-3.1 ºC) y Junín (-2.4 ºC).

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Mientras que el top ten lo completaron San Juan (-1.7 ºC) y Venado Tuerto (-1.5 ºC).

En base a lo informado por el servicio local de Satelmet, en la mañana el tiempo será frío y soleado con viento moderado con ráfagas.

Por la tarde estará fresco y algo ventoso, con una temperatura que podría alcanzar los 15 ºC.

Mientras que la noche será fría y ventosa, y se estima para medianoche una temperatura de 9 ºC.