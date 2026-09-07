Bahía Blanca amaneció este lunes entre las ciudades más frías del país
A las 6 de la mañana, registró -2.2 ºC y llegó a -6.2 ºST, quedando en la octava colocación en toda la Argentina.
Bahía Blanca amaneció este lunes entre las ciudades más frías del país, de acuerdo al escalafón que elabora diariamente el Servicio Meteorológico Nacional.
Según el ente, a las 6 de la mañana registró -2.2 ºC y llegó a -6.2 ºST, quedando en la octava colocación en toda la Argentina.
El ranking fue liderado a esa hora por Esquel, con -6 ºC; ciudad que estuvo escoltada por Maquinchao (-5 ºC) y Chapelco (-4.8 ºC).
Por debajo se ubicaron Coronel Suárez (-4.3 ºC), Malargüe (-4 ºC), San Carlos de Bariloche (-3.1 ºC) y Junín (-2.4 ºC).
Mientras que el top ten lo completaron San Juan (-1.7 ºC) y Venado Tuerto (-1.5 ºC).
En base a lo informado por el servicio local de Satelmet, en la mañana el tiempo será frío y soleado con viento moderado con ráfagas.
Por la tarde estará fresco y algo ventoso, con una temperatura que podría alcanzar los 15 ºC.
Mientras que la noche será fría y ventosa, y se estima para medianoche una temperatura de 9 ºC.