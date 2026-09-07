Más puestos, menos horas: la paradoja del actual mercado laboral argentino

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Entre enero y junio, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aumentó 1,9% frente al mismo período de 2025.

El número es positivo y la tendencia también, ya que solo en junio el crecimiento fue del 2.7% respecto del mismo mes del año pasado.

Sin embargo, la expansión fue heterogénea, ya que hubo crecimientos en sectores como minería (+14,4%), agro (+9,9%), finanzas (+5,6%), hoteles y restaurantes (+2,7%) y construcción (+2,2%); mientras que hubo caídas importantes en industria (-1,9%), administración pública (-1,4%), comercio (-1,2%) y otros servicios (-0,1%); sólo el rubro de “enseñanza” quedó prácticamente sin variación.

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“Los datos del semestre requieren una lectura más cautelosa porque el promedio hoy se encuentra en medio de extremos distantes”, señala Felix El Idd, CEO de Fidelitas.

En este contexto, el mercado laboral argentino exhibe una de las principales contradicciones de la actual recuperación económica que muestran los indicadores del país: hay más puestos de trabajo, pero se trabajan menos horas y cae el empleo registrado.

Durante el primer trimestre se contabilizaron 22,885 millones de puestos, un 0,9% más que en igual período del año anterior.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento aparece un cambio significativo en la composición y la intensidad del empleo.

El aumento de los puestos estuvo explicado principalmente por los asalariados no registrados, que crecieron 3,4%, y por los no asalariados, que avanzaron 2,5%.

En cambio, los puestos asalariados registrados disminuyeron 1,1%. A esto se suma una caída de 0,9% en las horas efectivamente trabajadas y, entre los trabajadores registrados, una reducción aún mayor, del 2,9%.

Según los analistas de Fidelitas, la industria, el comercio, la administración pública, enseñanza y otros servicios sumaron 12,03 millones de puestos de trabajo durante el primer semestre del año.

Es decir, se trata del 52,6% del total de los trabajadores que desarrollan su actividad en sectores sin crecimiento.

Sin embargo, parece no haber vasos compensatorios, ya que el crecimiento productivo del agro (9,9%) y de la minería (14,4%) no tuvieron el correspondiente crecimiento en la cantidad de puestos de trabajo, ya que variaron -0,1% y -1,1%, respectivamente.

“La mecanización, rindes, alta intensidad de capital y producción no convencional permiten aumentar el producto en estos sectores sin ampliar proporcionalmente las dotaciones de personal demandado, con lo cual no compensan automáticamente la debilidad laboral de actividades mucho más grandes”, explican desde la consultora.

Esta diferencia resulta determinante para evaluar la calidad de la recuperación.

Los sectores que actualmente muestran mayor dinamismo son, en general, aquellos que pueden incrementar significativamente su producción sin aumentar en la misma proporción la cantidad de trabajadores.

“La magnitud de esta asimetría permite dimensionar la exposición del mercado de trabajo. Cada punto porcentual de empleo en industria y comercio representa aproximadamente 68.000 puestos", explican desde la firma.

Y añaden: "Por lo tanto, una contracción conjunta de entre 2% y 3% implicaría, mecánicamente, una magnitud de entre 137.000 y 205.000 puestos. Se trata de una referencia de sensibilidad y no de un pronóstico, ya que no supone que empleo y producción evolucionen necesariamente en una relación de uno a uno”,

En este escenario, la construcción aparece como uno de los sectores con mayor potencial para generar empleo de manera intensiva. El sector cuenta con 1,8 millones de puestos, registró un crecimiento de 3,1% en el empleo durante el primer trimestre y mostró un aumento de 2,0% en su nivel de actividad en mayo.

Por su dimensión, cada punto porcentual adicional de empleo en la construcción representa aproximadamente 18.000 puestos.

“El desafío, además de hacer que la economía vuelva a crecer, es también ver cuáles sectores liderarán esa recuperación y cuánto empleo serán capaces de generar”, explican los analistas.

Para que la mejora de la actividad se traduzca en una recuperación laboral sostenible, deberá extenderse hacia la industria, el comercio, la construcción y los servicios privados, acompañada por un aumento simultáneo del empleo registrado y de las horas trabajadas.

Empleo, créditos personales y morosidad

La relación entre empleo y capacidad de pago agrega otro elemento relevante. El 75% de las personas morosas corresponde a quienes no cuentan con un empleo formal.

Dentro de este universo se concentran monotributistas, jubilados, trabajadores informales y personas desempleadas.

La evolución del mercado laboral, por lo tanto, no solo determina la cantidad y calidad de los puestos disponibles: también impacta directamente sobre la capacidad de los hogares para afrontar sus compromisos financieros.

“El semestre muestra crecimiento real, pero débil y concentrado. El riesgo de una suba gradual de la desocupación o de mayor precarización sigue vigente, aunque junio reduce la probabilidad de un deterioro abrupto. El escenario más serio es una mejora incipiente con empleo rezagado. Para confirmar un cambio de tendencia deberán crecer durante varios meses industria, comercio y construcción, junto con los puestos registrados y las horas trabajadas”, concluyen desde Fidelitas.