Con las nuevas obras, así quedó el complejo habitacional del STMBB en Monte Hermoso

Con un proyecto integral, que incluyó obras de todo tipo, el sindicato de Trabajadores Municipales de nuestra ciudad (STMBB) puso en valor el complejo habitacional que posee en Monte Hermoso.

Ubicado en Legh II 256 (entre Nélida Fosatty, Faro Recalada y Río Dulce), a apenas 200 metros de la playa, fue adquirido en la década del '80 y se transformó en una excelente opción turística para la familia municipal, a muy bajo costo.

Con el paso del tiempo y por su intenso uso, aparecieron varias falencias estructurales que se solucionaron hace pocos días para ponerlo nuevamente en funcionamiento y a disposición de los afiliados.

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“Todo aquel que vaya se va a encontrar con un complejo totalmente renovado y mejorado; porque, básicamente, lo único que se dejó en pie fueron las paredes estructurales. Todo el resto, de una u otra forma, tuvo algún grado de intervención”, resumió Lorena Malvar, secretario general Adjunta del STMBB.

Y añadió: “Esto se hizo con la contratación de la empresa Consar, que fue quien nos acompañó a poder hacer la ejecución de la obra. Tuvimos la enorme colaboración de Vanesa y Rodrigo, que son los trabajadores que allí recepcionaron y acompañaron día a día a estos obreros para poder concluir los trabajos”.

Entre los trabajos realizados se destacan la renovación total del sistema cloacal, lo que llevó a retirar (y obviamente volver a construir) los pisos y contrapisos de los baños, el pasillo, el patio interno, cocina, comedores y patio social de frente.

También se avanzó con la construcción de nuevas estructuras de desagües internos y del sistema pluvial, en muchos sectores obstruido por la arena acumulada con el paso de los años.

“Además, se aprovechó para que los pisos de baños, pasillo y salón comedor y patio interior se cambien en su totalidad uniformando la medida y color”, añadió.

“También se renovaron techos y paredes, colocando nuevas membranas y estructuras, para proteger los espacios de filtraciones y daños”.

Dado el estado de deterioro de la cañería de gas natural existente se reconstruyó con un cambio de recorrido. Además, se adicionó otro termotanque de alta recuperación para cubrir los momentos de uso simultáneo del sistema de agua caliente.

El proyecto de renovación y adecuación también incluyó labores en la cocina-comedor, el comedor propiamente dicho (se unificaron dos espacios para ampliarlo) y el sector del patio del frente.

“Se agregó una cocina y horno a los ya existentes y se construyó una mesada de amplias dimensiones para tareas de preparación de comidas por parte de los afiliados y en su parte inferior se añadió mobiliario para guardar elementos relacionados con el sector”.

En ese lugar también se cambiaron los revestimientos y los pisos.

En el patio de acceso se demolieron los fogones existentes (premoldeados) para edificar nuevos de cemento distribuidos de una forma distinta para lograr un espacio que cobije asador y disco de cocción.

“En ese sector se añadieron dos sectores de guarda de sombrillas y reposeras, lo que permitirá a los 8 alojamientos tener la propia con cierre de seguridad. Y a la ducha y pileta de lavar se le proveyó de agua caliente con juego de grifería acorde a la necesidad”, amplió Malvar.

La remodelación también incluyó un nuevo portal en el ingreso principal.

“Aunque todos sabemos que la economía está complicada, gracias al trabajo de Miguel (Agüero) y la comisión directiva, se pudo lograr que, por varios años, no haya que tocar nada estructural en este lugar y poder enfocarnos en otros objetivos”.

Un poco de historia

“Esa era una casona que la transformamos en un espacio con 7 habitaciones de distinta capacidad. Se le añadió un sector de cocina, un salón comedor, fogones y varios servicios más”, contó Malvar.

Mientras en el primer piso existen 6 habitaciones (con capacidad para 2, 4 y 6 personas), en el segundo se encuentra un departamento, con cocina propia.

“Todos funcionan en forma independiente. Cada afiliado tiene su cocina, su heladera, su espacio de guardado, su fogón”, explicó.

En el verano pasado la ocupación es prácticamente plena, aunque en este caso la posibilidad de alquilar se adelantará al 21 de septiembre.

“Se alquila por semana, de lunes a domingo, a un precio muy accesible. Como en los demás servicios, se le da prioridad a aquellos que no lo utilizaron”, señaló Malvar.

En los próximos días quedarán habilitadas las reservas en el sitio web del sindicato.