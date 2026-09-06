Río Negro: encontraron muerto al nene desaparecido cuando el auto familiar cayó a un canal de riego

Encontraron muerto al nene de tres años que había desaparecido el sábado luego de que el auto en el que viajaba con sus padres cayó a un canal principal de riego en la localidad de Fernández Oro, en Río Negro.

Así confirmó el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati. El hallazgo ocurrió en un desagüe, aproximadamente a 200 metros de donde ocurrió el accidente.

Una vez que lograron bajar el caudal de agua, que dificultaba el operativo de búsqueda, los rescatistas encontraron el cuerpo.

Tras conocerse la noticia, la Municipalidad de Fernández Oro emitió un comunicado donde especificaron que “la Fiscalía y las autoridades intervinientes se encuentran trabajando y realizando las actuaciones correspondientes” y pidió a la ciudadanía “informarse a través de fuentes oficiales y evitar compartir versiones, imágenes o información que no haya sido confirmada, tanto por respeto a la familia como para evitar la circulación de información errónea”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El municipio remarcó que “acompaña profundamente a la familia de Gian, a sus seres queridos y allegados en este doloroso momento”.

Finalmente, agradeció “a cada una de las fuerzas, organismos, equipos especializados, trabajadores municipales y personas que participaron y colaboraron durante el operativo de búsqueda”.

De la búsqueda también participaron policías de Río Negro, de Prefectura Naval, Defensa Civil, buzos y bomberos.

Al tratarse de un desagüe, el agua tenía poca visibilidad por lo que la mayor parte de la búsqueda se realizó al tacto. Los rescatistas utilizaron máquinas retroexcavadoras para bajar el nivel de agua y lograr abrir camino entre el residuo que había en en lugar. También drones sobrevolaban la zona.

Cómo fue el accidente

Todo ocurrió en las inmediaciones del Puente de Fierro, cerca de las 4:30. Ambos adultos lograron salir del auto y ponerse a salvo. Sin embargo, al notar que su hijo no estaba con ellos, comenzó una búsqueda urgente en el agua y los alrededores.

El vehículo quedó parcialmente sumergido y atrapado entre la vegetación del canal, lo que complicó las tareas de rescate.

La corriente, la oscuridad y las características del sector dificultaron los primeros esfuerzos por encontrarlo. (con información de TN)