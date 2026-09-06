Urgente: el Penna necesita donantes de sangre O, A y B negativos

La doctora Giovanna Grimaldos Sánchez, jefa del Servicio Coordinador de Hemoterapia de la Región Sanitaria I que funciona en el Hospital Dr. José Penna de Bahía Blanca, explicó la crítica situación actual del Banco de Sangre del centro de salud que funciona en calle Láinez.

Dra Giovanna Grimaldos Sánchez

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"Las reservas de sangre de los grupos O, A y B negativos están bajas. Esto se debe al aumento en la demanda de los distintos hospitales que centralizan con nosotros. Todos los días hay personas que necesitan una transfusión debido a distintos problemas de salud", destacó

Respecto a las consecuencias de la falta de donantes, la especialista fue clara: "La sangre es un elemento esencial para la vida. Solo se puede obtener de personas dispuestas a donarla de forma altruista, voluntaria y con el único objetivo de ayudar a quienes atraviesan una situación de salud y necesitan de estos hemocomponentes para recuperarse".

Sobre la cantidad de pacientes que requieren transfusiones, señaló que resulta muy difícil poder cuantificarlos.

"La mayoría son casos imprevistos y urgencias: accidentados con hemorragias, cirugías de urgencia o programadas, pacientes con enfermedades de la sangre como leucemias, anemia o hemofilia, personas con cáncer, quemados, enfermos renales crónicos, mujeres embarazadas con hemorragias, bebés recién nacidos o niños con infecciones complicadas".

La doctora describió también que el funcionamiento cotidiano del banco de sangre para atender donantes se cumple de lunes a viernes de 8 a 12, "aunque estamos hasta las 17 porque luego de la extracción debemos procesar y realizar estudios inmunohematológicos y serológicos a las unidades".

Para quienes deseen acercarse al centro de salud a donar, recordó que los requisitos son los mismos de siempre: "Hay que sentirse bien, tener entre 16 y 65 años, y no haberse realizado cirugías, colonoscopias, endoscopias, tatuajes o piercings en los últimos seis meses. Las mujeres que tuvieron partos o abortos en ese período, o que estén amamantando a un bebé menor de un año, no pueden donar. Tampoco quienes tengan conductas sexuales de riesgo o hayan consumido drogas como cocaína o éxtasis en los últimos seis meses".

Segú recordó, "donar es fácil, seguro y en apenas 10 minutos podés ayudar a tres personas a salvar sus vidas".

En relación a los números, Grimaldos explicó que se atienden un promedio de 200 donantes al mes y procesan unas 1200 unidades de sangre mensualmente.

"Hay que recordar que además de los hospitales locales, los de la zona también nos envían sus colectas para procesar. La mayoría son hospitales municipales como el de Bahía Blanca, Eva Perón de Punta Alta, Tres Arroyos, Patagones, Coronel Suárez, Dorrego, Pringles, Carhué, Tornquist, el Hospital Naval, entre otros".

Finalmente, destacó el rol de las campañas solidarias: “Hacemos colectas periódicas con distintas organizaciones en Bahía Blanca y en localidades de la Región I. Bahía Blanca es muy solidaria y quiero agradecer ese enorme trabajo: no solo colaboran con la organización de las colectas, sino que también promueven la donación voluntaria de sangre, una labor fundamental para garantizar sangre segura para todos", cerró.