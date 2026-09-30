LBB Oro: Liniers y Bahiense del Norte empezarán juntos y al final quedarán separados

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El mejor partido que ofrece la fecha, al menos por antecedentes, es justamente el adelantado (por streaming) entre Liniers y Bahiense del Norte, desde las 21, en el Hernán Sagasti, correspondiente a la séptima programación de la Liga Bahiense de Báquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Dirigirán Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera.⁩

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Ambos comparten la cuarta posición, aunque el tricolor tiene ventaja porque se impuso en el Manu Ginóbili, 82 a 64. Hoy el ganador saltará momentáneamente a la punta junto a Estrella y el perdedor quedará como escolta junto a Napostá.

Los dos equipos sufrirán bajas, porque Mauricio Vago no tendrá nuevamente a Agustín Dottori (viaje familiar), mientras que Sebastián Luengo sufrió un esguince en un accidente callejero y se ausentará en el equipo que conduce Alejandro Navallo.

Los cambios de localía mientras acondicionaba su escenario llevaron al Chivo a jugar de local en este tramo los cinco primeros partidos -de los cuales ganó cuatro-, y cosechó un total de cinco triunfos (cuatro de local y uno de visita) y apenas una derrota (de local).

Arrancó pisando fuerte ante Napostá (90-53), lo ratificó frente a Villa Mitre (72-70), cedió contra Pacífico (65-62) y después se alejó definitivamente de la parte baja, venciendo a los tres que están cerrando las posiciones: Barrio Hospital (74-64), Independiente (83-52) y Olimpo (76-75), este, en su primera visitantía.

El tricolor, por su parte, en esta parte ganó cuatro (tres de local) de los seis encuentros. De visita, en tanto, se llevó un triunfo y perdió dos.

Bahiense en este segundo tramo no superó los 76 puntos y promedió 70,5. De todos modos, logró que le anotaran poco: 62 Barrio Hospital, 65 Independiente, 67 Estrella y 58 Estudiantes.

Las dos puntuaciones más altas las recibió en tiempo suplementario, frente a Olimpo, que ganó 76 a 73 (63-63) y contra L.N. Alem, perdiendo 82-76 (75-75).

Mañana

La fecha se completará mañana jueves con Pacífico-L.N. Alem, Estudiantes-Estrella, Pueyrredón-Olimpo, Villa Mitre-Barrio Hospital y Napostá-Independiente.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (14PG-3PP) 21 puntos

2º) Napostá (13-4), 20

3º) Pueyrredón (11-6), 19,5

4º) Bahiense (11-6), 19

4º) Liniers (10-7), 19

6º) Villa Mitre (10-7), 18,5

7º) Pacífico (8-9), 17

8º) Estudiantes (8-9), 16,5

9º) L.N. Alem (6-11), 15,5

10º) Olimpo (5-12), 14,5

10º) Independiente (3-14), 13,5

12º) Barrio Hospital (3-14), 13