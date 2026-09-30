La LBB Bronce hoy se juega en Punta Alta: uno clasificará, otro quedará eliminado y dos serán rivales

Ian Costa (DT Sporting), Pablo De Cascos (Bella Vista), Enrique Moreno (Los Andes) y Andrés Del Sol (Fútbol y Tenis). Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con los partidos entre Sporting (7º)-Bella Vista (8º), en Altense, y Los Andes (9º)-Fútbol y Tenis (10º), se disputan, desde las 21, los play-in correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

El vencedor de Sporting (7º)-Bella Vista (8º) será el séptimo clasificado a cuartos de final. Mientras que el perdedor tendrá otra posibilidad, jugando un partido ante el ganador de Los Andes-Fútbol y Tenis, para determinar el octavo clasificado.

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Los que esperan son 1º) Pellegrini, 2º) Caza y Pesca, 3º) Barracas, 4º) Bahiense del Norte, 5º) Whitense y 6º) Sportivo Bahiense.

En consecuencia, los cruces de cuartos ya confirmados son 3º) Barracas-6º) Sportivo y 4º) Bahiense-5º) Whitense.

Mientras que Caza y Pesca cruzará con el ganador de Sporting-Bella Vista y Pellegrini enfrentará al octavo clasificado.

En Altense

Sporting (7º) y Bella Vista (8°) se juega en el Armando Traini de Altense, desde las 21, con arbitraje de Eduardo Ferreyra y Néstor Schernenco.

En el rojinegro están todos los jugadores en condiciones, mientras que Blas Ruesga va a probar y podría retornar en el verde.

Sporting cosechó 13 triunfos y 9 derrotas en los 22 partidos de fase regular. En playoffs, pasó la reclasificación ante Fútbol y Tenis (2-0) y perdió en cuartos con Pellegrini (2-0).

Será su primer partido en cancha de Altense, haciendo las veces de local cuando. Durante la temporada ejerció su localía en Espora.

El rojinegro, en su última presentación, que fue victoria frente a Velocidad, 85 a 50, registró su máxima puntuación a favor (en tiempo regular, ya que había convertido 91 en suplementario: 83-83, ante Caza y Pesca) y la segunda menor en contra: la anterior, triunfo 64-48 ante Fútbol y Tenis, en Barracas.

Bella Vista, por su parte, ganó 9 partidos y perdió 13 en fase regular, mientras que en la reclasificación perdió 2-1 ante Los Andes.

El verde ganó tres partidos en la primera parte y seis en la segunda.

En los encuentros entre sí se repartieron triunfos: ganó Sporting, 83-75 en Espora, y Bella Vista se impuso 61-54, en L.N. Alem.

En Los Andes

Los Andes (9º) será local ante Fútbol y Tenis (10°), contralor de Marjorie Stuardo⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

En Losa faltan Santiago Munz (operado de rodilla), Franco Herrera (sufrió un corte), más Leonardo Bolmarino, por estudio.

En tanto, la visita tiene equipo completo.

El equipo puntaltense ganó 9 partidos y perdió 13 en fase regular.

En reclasificación pasó a Bella Vista (2-1) y cayó ante Bahiense B (2-0).

Fútbol y Tenis, por su parte, ganó 4 partidos y perdió 18, y en la reclasificación quedó eliminado ante Sporting, 2-0.

En los encuentros que se enfrentaron, Los Andes triunfó de local 74-48 (el partido que menos puntos recibió) y de visita, en Argentino, 66-56.