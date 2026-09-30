El Sub 15 de la Liga del Sur visita a Trenque Lauquen en busca del pase a semifinales

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur visita hoy a su par de Trenque Lauquen, por la revancha de los cuartos de final del torneo que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestra medio se presentará desde las 16 en cancha del Club Argentino.

Por el partido de ida, disputado en nuestra ciudad, igualaron sin goles en el estadio Gustavo Novoa del Club San Francisco.

El equipo que logre avanzar, en semifinales se medirá ante el ganador de la llave entre Pehuajó y Tres Arroyos, que disputarán recién el partido de ida.

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El equipo dirigido por Federico Nieto llegó a esta instancia luego de ser segundo en su grupo, con dos victorias y dos derrotas en 4 presentaciones.

La Liga venció a Olavarría en dos ocasiones, por 4 a 1 en Bahía y 3 a 0 de visitante.

Mientras que cayó ante Tres Arroyos, ganador de la zona, por 1 a 0 en nuestra ciudad y 2 a 0 en la revancha.