Más de $1.500 millones: cuánto cuesta cada legislador provincial por año en Argentina

En medio de la premisa de la “motosierra” y la política de ajuste en el gasto público por parte del Gobierno, cada provincia destina -en promedio- más de $1.500 millones anuales por legislador de su parlamento.

Dentro de cada presupuesto provincial, en este caso correspondiente al ejercicio 2026, las provincias dedican una porción al funcionamiento del Poder Legislativo, el cual se reparte entre cada legislador que forma parte de las Cámaras.

Del total de los 24 estados subnacionales, cada uno aparta $1.835.300 millones al funcionamiento de sus legislaturas. Considerando que reúnen un total de 1.199 diputados y senadores, el gasto promedio asciende a $1.531 millones por legislador por año (cerca de $128 millones mensuales).

“Los recursos asignados a esta función resultan elevados tanto al compararlos con otras partidas dentro de los propios presupuestos provinciales como al contrastarlos con parámetros internacionales. Esta desproporción también se advierte cuando el nivel de gasto se relaciona con la cantidad y la calidad de los proyectos legislativos presentados y aprobados”, advirtió el informe de la Fundación Libertad, el cual mide y analiza estas métricas desde hace ocho años.

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El caso más elevado es el de Tucumán. La provincia que gobierna Osvaldo Jaldo cuenta con 49 legisladores y destina $3.725 millones por cada uno.

Le sigue la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que, si bien tiene más legisladores (60), aparta $3.402 millones para el personal. En tercer lugar está Chaco, con 32 diputados y senadores y un costo de $3.057 millones por cada uno.

En el extremo opuesto se ubican San Luis y Santiago del Estero, que registran los menores costos, con erogaciones anuales de $176 millones y $206 millones por legislador, respectivamente.

Bajo estos números se puede afirmar que el costo de un legislador tucumano es más de 21 veces el registrado en San Luis, que cuenta con más legisladores (52).

En conjunto, el gasto destinado al Poder Legislativo representa el 1,15% del total de los presupuestos provinciales.

Tucumán (3,66%), Catamarca (2,64%) y Chaco (2,22%) son las tres provincias que destinan el mayor porcentaje. “Si bien pueden parecer poco significativos dentro de los presupuestos, cuando se realizan algunas comparaciones sobre otras erogaciones que realizan las provincias, se puede advertir la importancia relativa de los mismos”, explican desde la Fundación.

Participación del gasto en personal

La composición del Poder Legislativo no termina en los diputados y senadores, sino que cada diputado y senador cuenta con un grupo de secretarios, asesores y demás empleados permanentes y transitorios.

En ese sentido, casi el 85% del gasto legislativo está destinado al gasto en personal: para las provincias en las que fue posible obtener este dato, el porcentaje promedio se ubica en 84%, donde Río Negro (95%), Formosa (94,2%), Mendoza y Santa Cruz (94%) son las de mayor ratio. En el otro extremo están Santa Fe (64,6%), San Luis (72,9%) y CABA (73,2%).

Otro dato interesante es saber cuánto personal dispone cada legislador. En primer lugar aparece Corrientes, que tiene 72 empleados por legislador, seguido por Chaco (70) y Formosa (62).

Del otro lado, son tres los estados provinciales que destinan menos de diez empleados por legislador: San Luis (2), Santiago del Estero (5) y Córdoba (8).

“En el marco del proceso de reducción y ordenamiento del gasto público impulsado por la actual gestión, el Poder Legislativo no debería quedar al margen. Quienes integran las cámaras provinciales tienen la responsabilidad de promover y encabezar esta transformación, dando respuesta a una demanda de mayor austeridad y eficiencia ampliamente extendida en la sociedad”, se indicó. (con información de NA)