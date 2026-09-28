La Fiesta de los Egresados del sistema, una noche para volver a encontrarse

“La idea de darle un espacio concreto a los jubilados es un bastión desde que Miguel (Agüero) se hizo cargo del sindicato”. La definición de Lorena Malvar, secretaria General Adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB), resume la importancia que la organización gremial le otorga a quienes, después de años de trabajo, dejaron la actividad pero continúan vinculados al sindicato.

Ese vínculo tuvo una de sus expresiones más recientes en la fiesta organizada por el STMBB para celebrar el Día del Jubilado. Cerca de 150 personas participaron de una cena baile realizada en el salón principal del predio de Fragata Sarmiento, en una jornada que combinó comida, música, baile y, fundamentalmente, el reencuentro entre compañeros.

Para Mónica Franqueira, titular de la Secretaría de Previsión Social del STMBB, se trató de una noche especialmente significativa.

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“Fuimos agasajados por la comisión directiva que encabezan Miguel y Lorena, quienes organizaron una hermosa fiesta por el Día del Jubilado, para quienes nosotros denominamos los egresados del sistema”, destacó.

“Fue una cena baile muy linda, en la que comimos muy rico, nos divertimos un montón y bailamos como en las viejas épocas”, agregó.

La celebración se realiza desde 2012, cuando Miguel asumió la conducción del sindicato, y se mantuvo de manera ininterrumpida, con la única interrupción de los dos años correspondientes a la pandemia.

“La verdad que para nosotros, esta fiesta es un mimo al alma. Agradecemos que nos tengan tanta consideración”, sostuvo Franqueira.

Además, la última edición permitió comprobar que el espacio continúa renovándose. “Concurrieron muchos egresados recientes, en lo que fue su primera fiesta, lo cual nos reconforta porque se va renovando la participación”, señaló.

Mucho más que una fiesta

Detrás de la cena y el baile hubo, para los participantes, algo más importante: recuperar vínculos que muchas veces se pierden cuando termina la vida laboral.

“Es un lindo momento para reencontrarnos. Uno, cuando deja de trabajar, pierde contacto con sus compañeros municipales y esta es una forma de volver a vernos, de charlar, de recordar anécdotas”, explicó Franqueira.

Malvar destacó que la permanencia de los jubilados dentro del sindicato también aporta una mirada vinculada con la historia de la organización.

“Para nosotros es un capital enorme que ellos sigan estando dentro del gremio. Porque siempre hay que tener en cuenta de dónde venimos, de cómo se trabajaba antes, de conocer cuáles fueron sus luchas”, afirmó.

Y agregó: “Es muy enriquecedor poder dialogar, compartir con ellos y tener su mirada respecto a ciertos temas. Ellos tienen otra perspectiva de las cosas y eso suma dentro de un sindicato”.

Actualmente, alrededor de 900 jubilados y pensionados municipales continúan afiliados al STMBB. Para Franqueira, se trata de una cantidad significativa que requiere una estructura específica. “Es un número importante, que requiere de mucho esfuerzo y trabajo para esta Secretaría de Previsión Social”, sostuvo.

La dependencia funciona en calle Castelli 371 y recibe a los afiliados lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12.

“Tenemos nuestro propio espacio para recibir las inquietudes y, obviamente, solucionar contingencias. Pero si hay una emergencia, el teléfono está prendido las 24 horas”, explicó.

Seguir siendo municipales

Uno de los objetivos de la Secretaría es que la jubilación no implique una ruptura con el sindicato ni con la comunidad municipal.

“También sirve para demostrar que la afiliación no es sólo para obtener el beneficio a la cobertura de medicación y del sepelio, que eso sería la parte oscura de la afiliación, sino que también existen estos espacios de esparcimiento y de satisfacción”, señaló Franqueira.

Los jubilados, además, pueden participar de distintas actividades destinadas originalmente a los trabajadores activos.

“También nosotros, como jubilados y pensionados, tenemos la oportunidad de ir a los eventos o actividades de los activos. Por ejemplo, dentro de muy poco se viene la fiesta del Empleado Municipal y allí estaremos, porque no dejamos de ser municipales. Y así nos lo hace notar esta comisión”, afirmó.

Malvar confirmó esa integración: “A eso le agregó poder acceder a los beneficios que ofrece el sindicato para sus activos”.

Los jubilados están invitados a la próxima fiesta del Trabajador Municipal y también a otras propuestas, como el torneo de pesca previsto para octubre y el torneo de truco que organiza Fesimubo.

“Obviamente que están más que invitados, porque ellos fueron y son parte de todo esto”, sostuvo Malvar.

Viajes y actividades

La Secretaría de Previsión Social también desarrolla propuestas recreativas durante el año. En 2026 ya se concretaron dos viajes: uno a Villa Carlos Paz y otro a las Termas de Río Hondo.

“Uno a Villa Carlos Paz, con colectivo lleno, y otro a las Termas de Río Hondo, que costó un poco más completar los cupos por la crisis que estamos viviendo todos los jubilados del país”, explicó Franqueira.

Ambos viajes fueron realizados con pensión completa y alojamiento en hoteles de cuatro estrellas.

“Son dos lugares que gustan mucho, y en los que somos tratados de maravillas. Obviamente que estos viajes no podríamos hacerlos sin la colaboración del sindicato”, destacó.

También se realiza una reunión mensual con los egresados, el primer viernes de cada mes, para escuchar inquietudes, intercambiar opiniones y recoger propuestas.

Para los próximos meses, la Secretaría proyecta nuevas actividades.

“Tenemos ganas de organizar un torneo de tejo y también alguna otra juntada, tipo merienda, para no perder la costumbre de encontrarnos”, adelantó Franqueira.

Una red de solidaridad

Existe además una tarea menos visible, pero que forma parte del trabajo cotidiano de la Secretaría: la asistencia entre los propios afiliados.

“También hacemos una parte social que muy pocos lo saben”, contó Franqueira.

A través de grupos de WhatsApp y Facebook se comunican las necesidades de algún compañero para intentar encontrar una solución dentro de la propia comunidad.

“Comunicamos lo que un compañero necesita, como ser medicación, una silla de ruedas, un bastón o lo que fuera, para ver si otro lo ayuda a salir del apuro con una donación o préstamo”, explicó.

La Secretaría también recibe medicamentos que hayan quedado de tratamientos y no estén vencidos, además de frazadas y acolchados para quienes puedan necesitarlos.

A eso se sumó una caja con armazones de anteojos. “De por sí son muy caros y lo único que tendrían que pagar serían los cristales con el aumento recetado”, señaló.

Un lugar que permanece

Para Malvar, la existencia de este espacio permitió fortalecer una relación que el sindicato considera fundamental.

“Gracias a ellos también pudimos poner en valor este espacio que funciona como sede y lugar de encuentro para ellos”, afirmó.

La reciente Fiesta del Jubilado volvió a ponerlo en evidencia. Para los organizadores significó toda una logística para recibir a unas 150 personas. Para quienes participaron, fue la posibilidad de compartir una mesa, bailar, recordar historias y reencontrarse con compañeros.

“La Fiesta del Jubilado resultó muy linda, muy divertida y también muy emotiva. Se recibieron muy buenas críticas, lo cual nos deja muy contentos, porque conlleva toda una logística organizar un evento para 150 personas. Es un mimo que ellos se merecen”, sostuvo Malvar.

Y para quienes integran la Secretaría de Previsión Social, ese reconocimiento tiene un significado que excede la celebración.

“Esta es una forma de volver a vernos, de charlar, de recordar anécdotas”, resumió Franqueira.

Porque para los cerca de 900 egresados que continúan afiliados al STMBB, dejar de trabajar no significó dejar de pertenecer.