La bicicleta como parte de una ciudad sustentable

Pensar una ciudad sustentable también implica preguntarse cómo se desplazan sus habitantes, qué medios utilizan y cuánto espacio urbano ocupa cada forma de movilidad. En Bahía Blanca, esa discusión comenzó a tomar forma a través de Bici Bahía, un plan impulsado por el Municipio que busca fortalecer la movilidad ciclista mediante infraestructura, reorganización de la red existente y promoción del uso de la bicicleta.

La iniciativa parte de una premisa: no alcanza con construir ciclovías aisladas. Para que la bicicleta pueda convertirse en una alternativa al automóvil es necesario contar con una red conectada, segura y funcional, capaz de vincular barrios con centros educativos, laborales, comerciales y recreativos.

“En el marco de este plan articulado, son varias acciones que ya empezamos a tomar. Recuerdo que cuando llegamos a la gestión había lugares de peligro para el uso de bicicletas; nuestra gestión atendió la urgencia, buscando mayor seguridad, tratando de salir de ese concepto del auto compitiendo con la bicicleta”, señaló el intendente Federico Susbielles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Ahora estamos avanzando en la idea de fondo que el Municipio ha tenido: generar nuevas bicisendas sin ese concepto de competencia”, agregó.

Una red que busca conectar

Uno de los proyectos centrales es la construcción de la Bicisenda Diagonal al Puerto, cuya licitación avanza y que será ejecutada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. El proyecto contempla unos 6,3 kilómetros y permitirá conectar el centro con el área portuaria, en paralelo al corredor ferroviario existente.

La obra tendrá iluminación, cámaras y medidas de seguridad, y podría convertirse también en una alternativa para trabajadores que se trasladan diariamente hacia esa zona.

“Por la necesidad de conectar al puerto con la ciudad”, explicó Susbielles.

Para Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, el proyecto forma parte de una mirada más amplia sobre la relación entre la ciudad y el estuario.

“Lo que denominamos Bahía al Mar, donde intentamos reconectar al vecino con el estuario”, señaló. “Somos una ciudad portuaria, nos identificamos de esta manera y la forma de crecer en esa visión justamente es con obras concretas que nos permitan vincularnos territorialmente”, agregó.

Así, la infraestructura ciclista puede cumplir una función que excede la movilidad y convertirse también en una herramienta para conectar barrios, espacios verdes, áreas productivas y lugares de interés.

Revisar lo que ya existe

Otro de los ejes de Bici Bahía consiste en revisar y adecuar la red de ciclovías existente. El Municipio realizó un relevamiento integral, complementado con un informe técnico de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, a partir del cual presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante.

La propuesta contempla modificaciones en distintos recorridos para mejorar su seguridad, continuidad y funcionalidad. Entre ellas figuran cambios en las ciclovías de Casanova, San Andrés, Azara, Balboa, Agustín Álvarez, Primera Junta, avenida Alem e Hipólito Yrigoyen.

“Este mejoramiento de la red es a partir de un análisis, un estudio técnico donde se han propuesto soluciones para mejorar distintos puntos, donde hemos podido subir el trazado de la ciclovía hacia parques o plazas o plantear un recorrido alternativo”, explicó Martín De Charras, integrante del equipo de la Subsecretaría de Movilidad Urbana y Transporte.

La decisión parte de un concepto central: una red no es solamente la suma de sus tramos. Para ser útil necesita continuidad, seguridad y conexiones que respondan a los desplazamientos reales de la población.

Transporte cotidiano

El tercer eje apunta a promover el uso de la bicicleta. En una primera etapa, el Municipio puso a disposición bicicletas gratuitas para recorrer los parques Independencia y de Mayo durante una hora, los fines de semana, presentando el DNI.

Pero la propuesta de mayor alcance es la creación de un Sistema de Bicicletas Públicas de gestión municipal, pensado para que la bicicleta pueda utilizarse como una alternativa concreta de transporte urbano.

El proyecto contempla estaciones en puntos como Plaza Rivadavia, el Campus de la Universidad Nacional del Sur, la UTN de calle Montevideo y los parques Independencia, de Mayo y Boronat.

“Contamos con la posibilidad de tener bicicletas públicas en el Parque de Mayo y en el Parque Independencia ya a partir de este fin de semana. Y también una novedad para nosotros importante, vamos a estar publicando esta semana un llamado a licitación para que la ciudad tenga un sistema de bicicletas públicas”, indicó Susbielles.

El objetivo es que una persona pueda tomar una bicicleta en un punto y utilizarla para trasladarse hacia otro sector de la ciudad, dejando atrás la idea de que este medio de transporte está vinculado exclusivamente con la recreación.

Una política de movilidad

El desafío, en definitiva, no pasa solamente por lograr que haya más personas andando en bicicleta, sino por generar las condiciones para que puedan elegir ese medio de transporte con seguridad.

Las ciclovías necesitan continuidad; los cruces, seguridad; los espacios públicos, conexión; y los distintos medios de transporte, reglas que permitan compartir la ciudad.

En ese esquema, la bicicleta puede convertirse en una herramienta para resolver desplazamientos cotidianos, requiere poco espacio urbano y no genera emisiones durante su utilización. Pero para que esas ventajas se traduzcan en una transformación efectiva necesita infraestructura, planificación y reconocimiento como una forma legítima de movilidad.

La construcción de la Diagonal al Puerto, la revisión de la red existente y el proyecto de bicicletas públicas forman parte de una misma estrategia. Bici Bahía busca, de ese modo, pasar de pensar la bicicleta como una actividad recreativa o marginal a incorporarla dentro de la planificación general del transporte.

El desafío será integrar esas acciones y lograr que el uso cotidiano de la bicicleta gane espacio en la ciudad. Una discusión que, en definitiva, excede a las bicicletas y plantea qué modelo de movilidad quiere construir Bahía Blanca y cómo hacer compatible el desplazamiento cotidiano con el cuidado del ambiente y un uso más equilibrado del espacio público.