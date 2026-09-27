Con un cierre a pura música, miles de familias disfrutaron un año más de la Fiesta del Cubanito

Con la llegada de la primavera, entre familia y amigos, se celebró por cuarto año La Fiesta del Cubanito, una celebración que ya es una tradición de gastronomía e identidad para todos los bahienses.para la ciudad

Fueron dos jornadas de encuentro bahiense en el parque de Mayo, con más de 50 carros cubaniteros, shows en vivo, una gran feria de emprendedores de la Economía Social y un paseo gastronómico con alrededor de 20 foodtrucks.

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En esta cuarta edición, el carrito "El Juanchi", se coronó como "Cubanitero del año 2026".

El jurado, estuvo integrado por vecinos que participaron en un sorteo y representantes de instituciones gastronómicas (IGI Bahía Blanca, IGA Bahía Blanca y la Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos del Instituto Goyena).

Además, vecinas y vecinos eligieron a "Cuba MC" como "Cubanitero de la Gente".

En cuanto a las propuestas artísticas, ambos días se subieron al escenario artistas bahienses de distintos géneros y trayectorias como Rodi Muscaripa; Dharma; Budinas Blues; Solo Rumores; Luceros; Nicolino; Chula Cumbia; Friki Frankie; Pecadora, y la última noche tuvo un cierre nacional a cargo de Bersuit.

Ganadores por categoría:

Cubanito simple:

1° puesto: El Juanchi

2° puesto: De la Bahía

3° puesto: Cubaninos

Cubanito bañado:

1° puesto: El Juanchi

2° puesto: De la Bahía

3° puesto: Tom

Cubanito innovación:

1° puesto: El Jeep

2° puesto: Maná

3° puesto: El Juanchi

Premio a la trayectoria: Cuba MC.