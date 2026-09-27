UNS: los cursos para ingresantes ahora serán virtuales y autogestionados

La Universidad Nacional del Sur iniciará este lunes la inscripción a sus primeros cursos virtuales del programa de Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales (ATI), la iniciativa que acompaña a ingresantes en su inserción a la institución.

La resolución aprobada por el Consejo Superior ratificó el concepto general del programa ATI: favorecer la transición estudiantil del nivel secundario al universitario. Pero además introdujo una novedad: los cursos serán virtuales y autogestionados, aunque se conservará como única modalidad de examen a la presencial. El objetivo es “adecuar la modalidad de desarrollo de las actividades ATI a las necesidades actuales de las y los estudiantes”.

De ese modo, quienes ingresen desde 2027 o lo hayan hecho en anteriores ciclos y adeuden la aprobación del ATI podrán “acceder a los contenidos en cualquier momento y desde cualquier lugar, respetando las diferentes oportunidades y tiempos de aprendizaje”.

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El cambio supone, además, que los cursos no se dictarán en forma presencial en febrero. Al avalar la propuesta, consejeras y consejeros tomaron en cuenta que la población estudiantil oriunda de la región evitaría así los gastos de alojamiento y manutención en Bahía Blanca durante un mes, lo que hasta ahora ha impactado como “una carga económica que puede constituir una barrera para el acceso a la universidad”. También se tuvieron en cuenta las condiciones climáticas que suelen imperar en esa parte del año y los antecedentes sobre las dificultades que acercaron a la implementación de actividades presenciales del programa para cientos de ingresantes.

Tanto el Consejo Superior como la Secretaría General Académica, área a cargo del ATI e impulsora de su modificación, coinciden en la expectativa de que la modalidad virtual contribuya a mejorar la articulación entre las escuelas secundarias y la UNS, a partir de la disposición de recursos didácticos en un repositorio digital.

Otras dos partes del programa continuarán siendo presenciales: los exámenes de contenidos (que se tomarán en diciembre, febrero, marzo, julio y agosto) y las actividades del Taller del Ingresante, que busca familiarizar a las nuevas cohortes con el funcionamiento del ecosistema universitario. En este último caso, las propuestas se concretarán presencialmente durante dos quincenas, en marzo y agosto de cada año.

Las fechas para la primera aplicación fueron oficializadas por el Consejo Superior en su sesión del miércoles 23. El pleno fijó la inscripción inaugural al ATI virtual y autogestionado para el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 11 de diciembre.

Será a través de un formulario digital, disponible desde el próximo lunes en este enlace. Entre el 11 y el 15 de diciembre se recibirán solicitudes para rendir los exámenes presenciales que se tomarán el 17 y el 18 del mismo mes, con horarios y espacios aún a confirmar.

Las actividades virtuales del ATI se concretarán a través de la plataforma institucional Moodle y contarán con material de apoyo audiovisual y escrito. En busca de un aprendizaje progresivo, se dispondrán de evaluaciones autoadministradas, que no relevarán de la obligatoriedad de rendir el examen presencial de cierre.

Durante las dos semanas previas a esa instancia, se contempla la disposición de tutorías virtuales de consulta. En esta primera oportunidad, permanecerán abiertas entre el último día de noviembre y el 11 de diciembre.

Consultas a ati@uns.edu.ar (Prensa UNS)