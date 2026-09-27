Por obras de mantenimiento: cuáles son los cortes de calles programados para esta semana

El municipio actualizó este domingo el listado de los cortes de tránsito programados para los próximos días en múltiples sectores de la ciudad, debido a diferentes tareas de mantenimiento urbano.

De acuerdo al cronograma oficial, este lunes habrá tres interrupciones vehiculares.

La primera, que se extenderá hasta el jueves 1 de octubre, se realizará en Necochea y Sócrates por reparación de losas de hormigón.

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Debido a este trabajo, la línea 514 modificará sus recorridos habituales: en sentido Maldonado-Coca Cola, circulará por Necochea, Castelar, Godoy Cruz, San Lorenzo y nuevamente Necochea, mientras que en sentido Coca Cola- Maldonado lo hará por Newton, Fournier, Castelar, Necochea y recorrido usual.

Otro corte, que se prolongará por un plazo de 20 días, se realizará en calle Esmeralda entre Italia y Thompson, debido a una obra de plan de bacheo.

El tercer cierre de calle será, en este caso, por un lapso de 14 días en el cruce de Rosales y Maipú, por obra de reparación de losas de hormigón.

Asimismo, desde la comuna recuerdan que sigue vigente el corte total en Esmeralda y Thompson por plan de bacheo, por lo que la línea 512 circulará en sentido 5 de Abril – Kloosterman y Castelli, y viceversa, por Saavedra, 1810, Thompson y recorrido habitual.