La fiscalía verificará sus billeteras cripto y las refacciones en la casa de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita profundizará el lunes la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y pedirá una serie de medidas para verificar las explicaciones que presentó el exjefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los principales puntos, buscará comprobar mediante un peritaje los movimientos de sus billeteras virtuales y revisar específicamente las ocho operaciones con criptomonedas con las que el exfuncionario afirmó haber obtenido 591.544,61 dólares antes de ingresar a la función pública.

El procedimiento sobre las operaciones cripto será realizado por un especialista y quedará grabado. El objetivo será determinar si los movimientos que presentó la defensa se corresponden con las fechas, montos y direcciones digitales consignadas en el descargo.

La defensa de Adorni sostuvo que los fondos provinieron de la compra y posterior venta de Bitcoin entre 2014 y 2018. Además, presentó un acta notarial para acreditar la titularidad de ocho billeteras y puso a disposición de la Justicia las claves privadas. Según su explicación, las criptomonedas fueron vendidas a particulares y los dólares fueron recibidos en efectivo, sin pasar por bancos ni exchanges.

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Pollicita quiere ahora verificar técnicamente esa reconstrucción y la trazabilidad de los activos digitales. También se solicitarán nuevas medidas vinculadas con la situación económica y la evolución patrimonial de Adorni.

Todas las medidas deberán ser autorizadas por el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente.

La fiscalía también pondrá la lupa sobre las refacciones de la casa de Adorni

Otro de los puntos que será revisado es el costo de las obras realizadas en la propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Durante la investigación se incorporó la versión del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber recibido unos US$245.000 de la familia Adorni por los trabajos. La defensa rechazó ese monto y presentó un informe de un perito arquitecto que estimó el valor de las refacciones en US$174.954,58.

Para la Fiscalía, esa pericia de parte no resulta suficiente por sí sola para acreditar cuánto costaron efectivamente las obras. Por ese motivo, pedirá documentación respaldatoria que permita establecer si las refacciones demandaron aproximadamente US$174.000, como sostiene Adorni, o si se acercaron a los US$245.000 incorporados previamente al expediente.

La defensa había cuestionado la documentación aportada por Tabar y señaló diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes y facturas vinculadas a materiales. También reconoció que parte de la relación económica fue informal y que hubo pagos en efectivo.

Las explicaciones que presentó Adorni sobre su patrimonio



Las nuevas medidas se producen después de que Adorni respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Pollicita para justificar la evolución de sus bienes durante el período investigado. La pesquisa abarca su paso por la función pública, entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Uno de los principales interrogantes estaba relacionado con el origen de importantes tenencias de dólares en efectivo que figuraron en sus declaraciones juradas rectificativas. La defensa sostuvo que buena parte de ese dinero provenía de la liquidación de Bitcoin y aseguró que las ocho billeteras utilizadas habían generado US$591.544,61.

Según la reconstrucción aportada por Adorni, esos fondos fueron utilizados posteriormente para afrontar distintos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias, entre ellas las obras de Indio Cuá y la compra de un inmueble en la calle Miró, en Caballito. (con información de TN)