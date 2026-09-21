Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: qué dice el escrito que presentó

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito para responder a las dudas del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio.

El exfuncionario tenía hasta este martes para entregar la documentación solicitada sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento, que consta de 78 páginas, fue presentado en la noche del domingo por su abogado Matías Ledesma y busca responder las 20 preguntas que el fiscal consideró que aún no tenían justificación, entre ellas el dinero en efectivo y la compra del inmueble en Indio Cuá.

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De acuerdo a la explicación, Adorni negó las acusaciones y afirmó que la evaluación patrimonial desde que ingresó a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año “encuentra sustento razonable y verificable”.

Uno de los puntos marcados por Pollicita reside en la diferencia de más de $43 millones entre sus ingresos y sus gastos conjuntos con su esposa Bettina Angeletti. La defensa del exfuncionario remarcó que es una “brecha residual” y no una “desproporción manifiesta”.

Con respecto a las dudas sobre sus operaciones con criptoactivos no reguladas, señaló que se realizaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública y que las billeteras se encuentran vacías

Sobre la compra de la vivienda en el Country Indio Cuá dijo que la misma costó US$ 120.000 y que gran parte se financió con un préstamo hipotecario. En cuanto a las remodelaciones, negó que hayan costado US$ 245.000 como comentó el contratista Matías Tabar, sino que en realidad desembolsaron US$ 175.000 de ahorros.

Por otro lado, sobre las rectificaciones en su declaración jurada por los dólares no declarados, Adorni advirtió que no ve en eso un “indicio de ocultamiento” porque “restablece por iniciativa propia la exactitud de lo declarado”, motivo por el cual “merece tratamiento benigno”.

Otra de las adquisiciones de Adorni que estaban bajo la lupa de la Justicia era la compra de otro departamento en Caballito, cuyo precio fue pagado en dólares en efectivo. Según el exjefe de Gabinete, el dinero provino de sus ahorros.

Cómo puede continuar la causa

El fiscal deberá determinar ahora si la documentación entregada por Adorni logra responder a las 20 dudas que quedaban por aclarar.

En caso de que no lo haga, podría indicar nuevas medidas de prueba, e incluso podría convocar a indagatoria tanto al exfuncionario de Javier Milei como a su esposa. (NA)