Colapinto, sin rodeos tras el accidente: "Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grave y grande"
El argentino habló tras generar un múltiple choque en Azerbaiyán.
Franco Colapinto admitió su error y pidió disculpas, luego de generar una múltiple choque en uno de los relanzamientos del Gran Premio de Azerbaiyán, que ganó George Russell.
Una mala maniobra del argentino generó su abandono y el de Pierre Gasly, su compañero de equipo, y Lando Norris, de McLaren.
"Bloqué cuando empecé a frenar y después estuvo fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer", le explicó Franco a ESPN.
También se disculpó, tal como lo hizo en pista a través de la radio.
"Perdón al equipo y a Pierre, fue un erro grave y grane porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, que venía siendo bastante bueno", reconoció.
"Perdón a todo el equipo", insistió Franco.