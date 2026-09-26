La maniobra de Colapinto que generó un choque múltiple en Bakú y su pedido de disculpas

Franco Colapinto no tuvo un buen relanzamiento, luego de la salida del Auto de Seguridad en el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Cuando se habían corrido 35 de las 51 vueltas, el argentino bloqueó fuertemente en la curva y chocó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y también a Lando Norris de McLaren.

Los tres debieron abandonar por daños en sus autos y la carrera volvió a estar demorada por la salida del Auto de Seguridad.

Al darse cuenta de su error, Franco pidió disculpas a través de la radio:

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"Perdón, perdón, perdón a todo el equipo. Perdón a Pierre, realmente perdón por esto", dijo Colapinto.