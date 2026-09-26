La maniobra de Colapinto que generó un choque múltiple en Bakú y su pedido de disculpas
El argentino cometió un error en el relanzamiento.
Franco Colapinto no tuvo un buen relanzamiento, luego de la salida del Auto de Seguridad en el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Cuando se habían corrido 35 de las 51 vueltas, el argentino bloqueó fuertemente en la curva y chocó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y también a Lando Norris de McLaren.
Los tres debieron abandonar por daños en sus autos y la carrera volvió a estar demorada por la salida del Auto de Seguridad.
Al darse cuenta de su error, Franco pidió disculpas a través de la radio:
"Perdón, perdón, perdón a todo el equipo. Perdón a Pierre, realmente perdón por esto", dijo Colapinto.