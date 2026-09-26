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Finalizó la primera jornada de la Fiesta del Cubanito

La convocatoria fue acorde a las condiciones climáticas y se cerró la jornada con la presentación de Luceros.

El día acompaño con un clima cálido (Fotos MBB)

Miles de familias se acercaron a compartir un sábado la cuarta edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo con la participación de más de 50 carros cubaniteros locales. 

Quienes llegaron al lugar, disfrutaron también de espectáculos en vivo de artistas bahienses como Rodi Muskaripa, Dharma, Budinas Blues, Solo Rumores y Luceros el Ojo Daltónico.

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Además, acompañaron a más de 130 emprendedores que feriaron en La Arcada y recorrieron el paseo gastronómico de food trucks.

Mañana continúa el evento con gastronomía, cubanitos, feria y un escenario cargado de música que contará con la participación de  Nicolino, Chula Cumbia, Friki Frankie, Pecadora y Bersuit.

Este domingo a partir de las 12 horas comenzarán las actividades que se desarrollarán hasta culminar con la presentación de la Bersuit.

Por el desarrollo del evento, desde las 8 habrá cortes de tránsito en Alem y 1° de Mayo, Alem y Aguado, Alem y Córdoba, 12 de Octubre y Córdoba, Urquiza y Córdoba, y Florida y Urquiza y no estará permitido ingresar al Parque de Mayo con vehículos.

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