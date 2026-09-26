Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 27 de septiembre

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 27 de septiembre una temperatura mínima de 12 grados centígrados y una máxima de 24.

En la mañana habrá tiempo fresco y húmedo con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve del sector Este. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo templado con nubosidad variable. El viento se prevé con intensidad leve del sector Este y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será inestable con probables precipitaciones y se estima para media noche una temperatura de 15 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío a templado con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Este. Temperatura 10/18.-

ZONA VENTANIA: Frío a templado e inestable con algunos chaparrones. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Este. Temperatura 10/20.-

GUAMINI: Inestable, períodos con algunas precipitaciones. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado del sector Este. Temperatura 11/22.-

VIEDMA Y PATAGONES: Nuboso con precipitaciones, mejorando. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste. Temperatura 10/20.-

NEUQUEN: Frío a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento leve de dirección variable. Temperatura 11/21.-