Comenzó el primer día de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo

Este sábado 26 comenzó a desarrollarse la cuarta edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo, con la participación de productores locales y el acompañamiento musical que tendrá como cierre del día la presentación de Luceros.

En el Parque de Mayo estarán 50 productores de cubanitos más 20 food trucks una feria con 130 emprendedores de la ciudad. A las 15 iniciaron los eventos musicales que estarán presentes hasta el final de la jornada.

La grilla del primer día cuenta con Rodi Muskaripa, Dharma, Budinas Blues, Solo Rumores y el cierre de Luceros. El domingo será el turno de Nicolino, Chula Cumbia, Friki Frankie, Pecadora y Bersuit.

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Por el desarrollo del evento, desde las 8 hay cortes de tránsito en Alem y 1° de Mayo, Alem y Aguado, Alem y Córdoba, 12 de Octubre y Córdoba, Urquiza y Córdoba, y Florida y Urquiza y no estará permitido ingresar al Parque de Mayo con vehículos.

Durante ambas jornadas se reforzan las frecuencias de las líneas 500, 502, 503 y 513 ex. Los horarios actualizados podrán consultarse a través de GPS Bahía.

Además, entre las 8 y las 23 habrá modificaciones en los recorridos de las líneas 500, 502, 503 y 521, mientras que la línea 319 también tendrá cambios en sus trayectos hacia Punta Alta y Bahía Blanca debido a los cortes previstos en el sector.