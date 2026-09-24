Celebramos una tradición bahiense: la ciudad se prepara para la "Fiesta del Cubanito 2026"

La Fiesta del Cubanito en Primavera, organizada por el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, celebra su cuarta edición, consolidándose como un encuentro que reúne una tradición gastronómica profundamente bahiense, música, cultura y producción local.

Este año, será los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre, desde las 12 hs en el Parque de Mayo, y contará con la participación de más de 50 carros cubaniteros.

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Cada día desde las 15 horas habrá música en vivo. Además, se sumarán alrededor de 20 food trucks y una feria de emprendedores con más de 130 feriantes de la Economía Social. También se armará un espacio destinado a juegos y propuestas para las infancias y otro espacio sensorial distendido.

La directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena, acompañada por el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos; la directora de Turismo, Karina Sanchez; la directora de Economía Social, Damaris Lopez; junto a cubaniteros y artistas, brindó detalles del encuentro.

"Es una fiesta que no sólo es identitaria, sino que moviliza a muchísimos sectores: artísticos, culturales, comunitarios, técnicos. Celebra un encuentro cultural y sobre todo, una fiesta que Bahía Blanca no sólo la apropia y la hace un espacio que nos define, sino también un espacio de producción cultural y de lo que hacemos diariamente", resaltó Martirena.

Por su parte, Santiago Mandolesi Burgos, destacó que "para nosotros es muy importante estar nuevamente acompañando en esta fiesta popular, porque entendemos que un Puerto que se abre a su comunidad también participa de estas fiestas".

El jurado, integrado por vecinos que participaron del sorteo y representantes del IGI Bahía Blanca (Instituto Gastronómico Internacional), IGA Bahía Blanca (Instituto Gastronómico de las Américas), Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos del Instituto Goyena, elegirá a los ganadores en las categorías Cubanito Simple, Cubanito Bañado y Cubanito Innovación. Además, cada vecino y vecina podrá votar al cubanitero de la gente, escaneando un QR disponible en cada carro.

La programación musical, que reúne artistas bahienses de distintos géneros y trayectorias, contará el domingo con un cierre nacional.

Cronograma de espectáculos:

Sábado 26:

Rodi Muscaripa

Dharma

Budinas Blues

Solo Rumores

Luceros

Domingo 27:

Nicolino

Chula Cumbia

Friki Fankie

Pecadora

Bersuit

El cubanito es una golosina profundamente ligada a la identidad bahiense. Forma parte de nuestros fines de semana, de los parques, las plazas y los distintos barrios de la ciudad. La fiesta toma esa tradición cotidiana y la convierte durante dos jornadas en un gran punto de encuentro para toda la comunidad.