La Policía realiza un rastrillaje en búsqueda del paradero del hombre desaparecido el miércoles

Personal Comisarias Primera a Séptima, Motorizada UPPL, Unidad Perros K9 realizan una rastrillaje junto a búsqueda y detección Bahía Blanca y DDI Bahia Blanca en el sector de calle Tierra del Fuego al 3000 en búsqueda del paradero de Gabriel Rubén Pérez, quien se ausento de su domicilio el día 23 del corriente.

Pérez mide 1,75 mts, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, con barba, presenta calvicie parte frontal y los costados entre cano, posee tatuajes en ambos brazos

Llevaba puesto una camiseta negra, pantalón cargo verde y gorra negra, campera Adidas negra con rayas plateadas a los costados de las mangas -.

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ANTE CUALQUIER TIPO DE INFORMACION RESPECTO AL PARADERO DEL CAUSANTE, COMUNICARSE AL 911 O A LA COMISARIA SEXTA BAHIA BLANCA, EN CALLE LIBERTAD 2212 TEL: 291- 4553011