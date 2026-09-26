La Refinería Bahía Blanca pondrá en marcha una unidad y anticipan cambios en la luminosidad de la antorcha

La Refinería Ricardo Elicabe informó que el próximo lunes 28, a partir de las 6, comenzarán las maniobras de puesta en marcha de la Unidad 760 de su Complejo Industrial.

Según comunicó la empresa, el proceso demandará aproximadamente 48 horas.

Durante ese período podrían registrarse momentos de luminosidad en la antorcha y un eventual aumento de vapor en el conducto de la unidad, situaciones que, de acuerdo con lo informado por la compañía, no representan un riesgo para el medio ambiente ni para la población.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde la Refinería indicaron que, como es habitual durante este tipo de maniobras, se tomarán medidas para minimizar esos efectos.

Finalmente, señalaron que la situación fue comunicada a las autoridades de aplicación correspondientes.