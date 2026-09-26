141º Aniversario de Ingeniero White: Susbielles destacó el esfuerzo de la comunidad

El momento del reconocimiento por el aniversario de Ingeniero White (Fotos MBB)

El intendente municipal Federico Susbielles encabezó el acto central por el 141º aniversario de Ingeniero White, llevado a cabo junto al busto de Guillermo White en la avenida San Martín.

En el acto central por el aniversario whitense, el intendente repasó los avances de gestión y adelantó importantes inversiones junto al Puerto. Además, compartió un emotivo momento con la familia de Santiago Vega, renovando el pedido de justicia y destacando su entereza.

El intendente municipal Federico Susbielles encabezó el acto central por el 141º aniversario de Ingeniero White, llevado a cabo junto al busto de Guillermo White en la avenida San Martín.

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Durante la ceremonia, el jefe comunal brindó un enérgico reconocimiento a la comunidad whitense por su constante acompañamiento, al tiempo que repasó las obras concretadas en la localidad y presentó un paquete de importantes anuncios para el desarrollo urbano, sanitario e hidráulico del sector.

En su discurso, Susbielles subrayó la profunda relación que lo une con la localidad desde sus inicios al frente del Consorcio de Gestión del Puerto: "White es una localidad que me contuvo, que me abrazó y me enseñó. Siempre sostuvimos que no tiene sentido tener un puerto que crezca si la comunidad no lo hace a la par. La reparación que Bahía Blanca necesita debe comenzar por el lugar que es su corazón y motor productivo e industrial", afirmó.

Susbielles anticipó obras futuras en Ingeniero White

El jefe comunal hizo un balance de las transformaciones concretadas en los últimos años y adelantó las próximas intervenciones proyectadas en conjunto con el Puerto de Bahía Blanca:

Infraestructura y Salud: Se destacó la ampliación que duplicó la capacidad del Hospital Menor, la instalación del 100% de iluminación LED en Boulevard y Saladero, la construcción de la nueva unidad sanitaria y la puesta en valor de la plaza en Saladero.

Asimismo, se anunció que el Directorio del Puerto aprobó el proyecto del arquitecto José María Zingoni para construir un nuevo Centro de Salud en Boulevard Juan B. Justo.

Obras Hidráulicas: Tras la presentación del estudio integral de la cuenca de Ingeniero White, se confirmó que para marzo del próximo año se contará con el diseño de obras aguas arriba para mitigar el impacto de eventuales inundaciones.

Además, se avanza en el proyecto hidráulico y la pavimentación integral de la calle Rubado, junto a mejoras en el sistema de alcantarillado cerca del Parque Industrial y la puesta en funcionamiento de nuevas compuertas contra sudestadas.

Asfalto y Vialidad: A las más de 40 cuadras de asfalto ejecutadas (incluyendo la transitavilidad de la calle Reconquista), se sumará la licitación de 11 nuevas cuadras de pavimento durante este año.

Además, el Puerto invierte más de $15.000 millones en la reparación del 100% de las losas entre el Triángulo y el Puente de la Niña, y en el Puente Galván.

A la espera de la autorización de Vialidad Nacional, también se proyecta la nueva rotonda de Dasso y la repavimentación de la Ruta 3.

Puesta en valor patrimonial: Se avanza en el proyecto para recuperar la histórica usina y convertirla en un espacio de paseo y disfrute para los vecinos.

Al respecto, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, ratificó el compromiso puerto-comunidad: "No podemos pensar el puerto sin la localidad, ni la localidad sin el puerto. El crecimiento exponencial del puerto debe traducirse en bienestar y en que cada vecino viva mejor".

Por su parte, el delegado comunal Juan Pablo Césari resaltó el orgullo del trabajo mancomunado entre el Municipio, el Puerto y las instituciones del sector.

Emotivo reconocimiento a la familia Vega y pedido de justicia

En un segundo tramo de profundo valor humano y respetando el sentir de la localidad, previo a sus palabras centrales, el intendente invitó a pasar al frente a Marcelo Vega, Yenia Barrios y Agustina Vega, padres y hermana de Santiago Vega, el joven futbolista del club Comercial e integrante de la comunidad educativa del Colegio Sarmiento, asesinado el pasado 1 de agosto.

Luego de un respetuoso minuto de silencio en memoria de Santiago, Susbielles unió su voz al reclamo de justicia y elogió el temple y la paz con la que sus allegados han afrontado la tragedia:

"En circunstancias tan duras, donde uno nunca está preparado para perder a un hijo, la familia de Santi nos da un enorme ejemplo a todos. En momentos donde muchas veces la violencia y la descalificación desunen, que ellos hayan encabezado su reclamo en paz, a corazón abierto, exige nuestro máximo compromiso y el abrazo de toda la localidad", expreso el jefe comuna.

Participaron de la ceremonia integrantes del gabinete municipal, concejales, autoridades militares y de fuerzas de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas, directivos y alumnos de establecimientos educativos, representantes de entidades deportivas, sociales y culturales, y vecinos de la localidad.