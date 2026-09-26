Detuvieron a tres jóvenes por robar en un local partidario

El personal de la Comisaría Primera detuvo en la tarde de este sábado a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por robar en el local partidario "Peronismo Barrial".

Estos fueron visualizados por las cámaras del Centro Único de Monitoreo en el momento en que ingresaron al lugar donde sustrajeron elementos de limpieza, juguetes, artículos escolares y mercadería comestible, para luego trasladarlos a una edificación lindante, dónde se produjo la aprehensión.

Fueron identificados como Matías Ezequiel Díaz Iancovich de 20 años de edad, Matías Rubén Spinelli de 18 y un menor de 17. El personal policial secuestró los elementos mencionados y trasladó a los involucrados a las dependencias de la Comisaría Primera - Se iniciaron actuaciones de rigor. Interviene la UFIJ N° 15 DJBB y UFIJ N° 3 de Menores.