Habló el árbitro del 3-0 en un partido de rugby: "El ganador lo festejó como si hubiera hecho 60 puntos"

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En el rugby actual, en el que inclusive a nivel de test match suelen producirse marcadores de puntuación importante o brechas escandalosas, resultó curioso lo ocurrido el sábado pasado en Santa Rosa (La Pampa), donde un partido de Intermedia terminó 3-0.

Por la novena y última fecha del torneo Regional Pampeano B UROBA-Sur, esos 3 puntos logrados mediante la conversión de un penal, le alcanzaron al local Santa Rosa RC para superar a Pico RC (General Pico) el partido de Intermedia.

El árbitro oficial del encuentro, Ernesto Andrés Haack, no salió de su asombro frente al cotejo que le tocó dirigir y brindó algunos detalles de esa particular jornada.

“El partido comenzó a las dos de la tarde. En un día de mucho calor y poco viento. Creo que había llovido y estaba muy pesado. Es más, se hizo un break cada veinte minutos para hidratación porque todo el mundo estaba sofocado. Lo cual contribuyó al error o al manejo del partido”, recordó ante la consulta de “La Nueva.”.

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Los únicos puntos que aportó el encuentro llegaron a los 12 minutos del primer tiempo, gracias al penal convertido por Valentín Kuntz. En cuanto a lo demás, una sucesión de scrums y lines en distintos sectores de la cancha.

“El penal fue con viento en contra para Santa Rosa, pero muy cerca de los palos. Medio como que la pelota entró también de casualidad. En ese momento pensé que, como en otras situaciones, el partido se iba a abrir. Y no siempre ocurre lo que uno piensa je je… Debió haber unos 30 scrums aproximadamente… Contínuamente… Y sí, porque al hacer tanto calor y con tantos errores de manejo (de pelota) en un partido muy cerrado... Se jugó entre las 20 y las 20 de un lado y de otro, o entre las 15 y las 15. Y de ahí no salían. Al tercer pase se caía la pelota para adelante. Eso significó volver para atrás por knock on (infracción)…”, dijo el árbitro de Coronel Suárez, de 61 años e integrante del panel de réferis de la Unión de Rugby del Sur.

Esta fue la jugada del penal convertido:

Haack, quien se desempeñó como pilar de los clubes Celulosa/Molinos de Jujuy y en Universitario de Salta, dio algunas razones que a su criterio impidieron a los equipos entrar al ingoal rival.

“Suele darse este tipo de partidos en Intermedia cuando tenés un equipo con chicos jóvenes y gente que viene de jugar años. Entonces los más chicos juegan a un ritmo con gente que va a otro. Ahí está la diferencia, en el tiempo de los pases. Los pases son más cortos, o los chicos van a recibir la pelota muy rápido y se les cae. O cuando quiebran, en el tackle no llega el apoyo. Entonces terminaba una pesca y todo lo que avanzaban, terminaba en penal y line. Fue como un deja vú, muy aburrido para el que lo vio de afuera”, afirmó.

Al promediar la segunda parte Pico RC tuvo la chance de convertir un penal de frente para empatar en 3.

“No hubo más desenlace que ese. Después, lo único excepcional fue que en el segundo tiempo, con las mismas condiciones, Pico tuvo una chance de patear un penal con viento en contra. Pensé que iba a firmar el 3 a 3, pero la pelota se fue a cincuenta centímetros al costado del primer palo. Que también hubiese sido un record el empate en 3, pero bueno…”, dijo “El Tanque” Haack, ex veterano de la agrupación Choroi.

Este fue el penal que no pudo convertir Pico RC:

Curiosamente y a pesar de tener origen en una misma provincia, Santa Rosa RC y Pico RC pertenecen a uniones diferentes. El primero es de la Unión de Rugby del Sur (URS) y el segundo de Oeste de Buenos Aires (UROBA), en una decisión que tomó el club por su cuenta ya que años atrás estuvo afiliado a la URS. De todos modos, ese detalle no le quitó el status de "clásico" al duelo del sábado, que después en Primera también quedó para los locales con cifras más generosas (33-19).

“Después del partido, entre ellos mismos se felicitaron y se abrazaron. El cierre fue muy emotivo para ellos. Es decir, el ganador lo festejó como si hubiese hecho 60 puntos je. Y el que perdió lo felicitó. Todos dijeron: "¡Qué paciencia!”, lo cual estuvo muy bueno y fue raro a la vez como partido, porque terminó en scrum. Hubo un knock on, scrum y `pip´ (sonido del silbato). A las duchas. ¡No quise más!”, concluyó.

Cuando el try se niega, 3 puntos son 3 puntos…