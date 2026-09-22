Acueducto Brandsen: cómo seguirá la obra tras la reapaertura de una esquina trascendental

Luego de la reapaertura de una esquina trascendental para Bahía Blanca, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Gustavo Trankels, brindó detalles sobre la marcha de la obra de reencamisado del acueducto de la calle Brandsen, una infraestructura clave para la red de agua potable de la ciudad que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia con una inversión superior a los $10.000 millones de pesos.

Trankels confirmó la habilitación del tránsito en la intersección de las calles Undiano y Brown, un punto crítico de la ciudad y que llevaba más de un año y medio cerrada, y detalló el esquema de trabajo que se desplegará aguas arriba en las próximas semanas.

La reapertura de Undiano y Brown: el fin de un cuello de botella

Respecto a las complicaciones que mantuvieron la esquina de Undiano y Brown intervenida durante meses, Trankels explicó los motivos técnicos de la demora y detalló los avances logrados: "Esa es la obra que corresponde al reembainado del acueducto de la calle Brandsen, una obra de 3 kilómetros 200 de extensión en un acueducto de 820 milímetros de diámetro que va desde la cisterna en el Parque Independencia hasta la calle Chile, pensado para solucionar definitivamente el problema de las pérdidas de agua".

Y agregó: "Específicamente en el punto de la calle Undiano y Brown, se hizo una apertura donde se estuvo bastante tiempo porque se suscitaron distintas situaciones vinculadas a la obra: recambio de válvulas, construcciones y la necesidad de mandar a hacer piezas específicas a medida que tenían que ver con la vinculación de las cañerías que llegan hasta el sector y que cruzan por ahí, además del propio acueducto de 800."

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Finalmente esa tarea se concluyó.

"Ya están las cámaras armadas, las válvulas cambiadas y la vaina pasada por el interior del acueducto. Una vez que se terminó ese trabajo, se comenzó con la tapada y el relleno del lugar. Ahora están terminando de ver una cuestión que tiene que ver con la compactación de ese suelo, pero ya abrieron media calzada de la calle Brown, así que se recuperó la circulación por el lugar. En los próximos días se va a proceder al hormigonado de las losas correspondientes para ya recuperar el 100% de la transitabilidad en ese tramo de la ciudad", explicó el funcionario municipal.

Al mismo tiempo, remarcó el inconveniente que provocó la demora de la obra.

"Entendemos que es una molestia el tiempo que demoró esta obra y es lógico; uno quisiera que estas cosas no generen la menor molestia posible al vecino, pero lo importante es saber que a partir de esta obra que encaró la DIPAC, la ciudad va a tener uno de sus acueductos principales completamente restaurado, sin pérdidas, lo cual va a mejorar en primer lugar agua potable que no se va a desperdiciar y, en segundo lugar, la presión de un amplio sector de la ciudad", sostuvo.

Cómo funciona el método y el estado de los tramos

Trankels hizo hincapié en la tecnología subterránea utilizada para minimizar la rotura de las calles bahienses y repasó el estado de cada tramo:

"La característica de esta obra es que se va haciendo de manera subterránea: se trabaja por adentro del caño del acueducto para pasar la vaina nueva y no hay que romper toda la traza. Pero cada 300 metros aproximadamente hay que abrir ventanas de trabajo para poder introducir la vaina y hacer el recambio de las llaves de paso. Ya se procedió al cambio de todas las llaves de paso vinculadas al acueducto, que se pusieron todas nuevas, y se reembainó desde la calle Chile hasta la calle San Martín; todo ese tramo ya quedó listo", detalló.

Y añadió: "Ya arrancaron con los frentes aguas arriba. Ya abrieron en San Martín, abrieron en Dorrego y Soler, y ya están laburando para el lado de San Martín aguas arriba hasta Dorrego. Ya los están preparando, hicieron algunos cambios de válvulas y ni bien les llegue la vaina van a hacer ese tramo hasta Soler y después hasta Dorrego"

A su vez, comentó que el otro tramo va desde Dorrego hasta calle Napostá: "Ahí van a empezar a abrir esta semana lo mismo: abren primero las ventanas, arman las cámaras correspondientes, cambian las válvulas y preparan todo. Cuando terminan esa tarea, recién pasan la vaina", apuntó.

Plazos, lluvia y el esquema de tránsito

Finalmente, el el secretario de Obras Públicas del Municipio explicó cómo afectarán las tareas a los conductores y qué plazos manejan para la finalización de los sectores restantes:

"La idea es trabajar con media calzada, es decir, si se puede no cortar el tránsito, no cortarlo y dejar siempre la libre circulación vehicular. Salvo el día específico en que pasen la vaina, porque como tienen que poner más equipos y maquinaria sobre la calle, capaz que va a haber algún corte total puntual que van a avisar con anterioridad", expresó.

Por último, aseguró que "todo esto ya está sucediendo porque ya están en obra. Lo de los plazos es relativo, por los días de lluvia y si se puede trabajar o no, pero el reembainado lo van a ir terminando entre octubre y noviembre; yo creo que van a estar llegando ya a calle Napostá".

Bahía, Cerri y White estarán sin agua por 36 horas

Debido a los trabajos de vinculación de la nueva cisterna de 30 millones de litros, Bahía Blanca, General Daniel Cerri e Ingeniero White estarán sin agua durante 36 horas.

Los trabajos se llevarán a cabo el próximo sábado 3 de octubre. La obra se desarrolla dentro del predio de Planta Patagonia, en Bahía Blanca. La fecha se decidió para evitar afectaciones en instituciones educativas y de la administración pública en general.

Desde Aguas Bonaerenses SA se indicó que al tratarse de un trabajo de gran envergadura que afectará el sistema de producción y distribución, las tareas comenzarán durante la noche del viernes 2 de octubre, con maniobras que progresivamente impactarán en la red domiciliaria durante 36 horas aproximadamente.

La intervención forma parte de la obra Acueducto Planta Patagonia–Bosque Alto–Los Chañares, que es ejecutada por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, y permitirá una importante mejora en el servicio de agua.

Por ello, desde ABSA se indica que “dado que la afectación total del servicio será amplia y prolongada”, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales.

También se pide que durante esos días no se utilice agua de red para riego de espacios verdes y veredas; lavado de vehículos, y uso de electrodomésticos con alto consumo de agua, entre otras cuestiones.

Asimismo, se aclara que se dispondrá de asistencia alternativa con camiones cisterna para atender a centros asistenciales y de salud.