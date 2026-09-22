El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 23 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 23 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo se presentará con algunas precipitaciones, además de ventoso, con ráfagas fuertes del sector noroeste, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, en tanto, estará templado y ventoso, con ráfagas regulares del sector noroeste. El índice UV estará normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, por su parte, será fresca y algo ventosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 17 grados.