El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 23 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo se presentará con algunas precipitaciones, además de ventoso, con ráfagas fuertes del sector noroeste, y buena visibilidad.

Durante la tarde, en tanto, estará templado y ventoso, con ráfagas regulares del sector noroeste. El índice UV estará normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, por su parte, será fresca y algo ventosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 17 grados.