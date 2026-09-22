Clausuran un taller clandestino y recuperan una camioneta robada durante un operativo policial

Un operativo de control a talleres mecánicos desplegado por efectivos de la comisaría Primera culminó hoy con la clausura de un local ilegal y la recuperación de una camioneta robada.

El procedimiento estuvo centrado en inspecciones de rutina con el objetivo de frenar la venta de autopartes ilegales.

La policía fiscalizó más de diez talleres de la jurisdicción, en los cuales constató un local, situado en calle Montevideo al 1000, sin habilitación municipal y libro de registro obligatorio y con la presencia de una Ford Ranger (dominio MMS-071) que tenía pedido de secuestro activo a requerimiento del Juzgado de Garantías Nº 4.

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Los efectivos incautaron el rodado y aprehendieron al responsable del lugar, identificado como Lucas Alejandro Torres, de 26 años.

El imputado fue trasladado a la dependencia policial acusado del delito de encubrimiento y quedó formalmente a disposición de la fiscalía en turno.