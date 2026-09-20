El banco Nación, en la recta final para su reapertura

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Comenzaron los trabajos de restauración y adecuación de la planta baja, entrepiso, primer piso y edificio anexo de la sucursal del banco de la Nación Argentina de Estomba y Moreno, en la que será la etapa final de recuperación del inmueble incendiado en julio de 2018.

Además de las cuestiones edilicias, que incluyen obras civiles, instalaciones y terminaciones generales, resulta interesante señalar que la obra tiene un plazo de 18 meses, planteada en entregas parciales, lo cual permite definir fechas de ocupación del lugar.

La primera de las tres etapas planteadas está pactada a 270 días y permitirá al banco volver a operar en el histórico edificio. De cumplirse los plazos, la entidad estaría operativa a mediados de 2027.

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A mediados del año próximo se completaría la segunda etapa, que incluye la recuperación del primer piso y oficinas destinadas a la gerencia regional, para llegar a la recepción final del edificio a fines del año próximo.

Los trabajos están a cargo de la firma Probrás Bahía, la misma que realizó la puesta en valor del frente, con un presupuesto de 4.317 millones de pesos.

Participaron de la licitación correspondiente la firma Galak-Wasserman, de nuestra ciudad, y otras dos empresas, oriundas de La Plata y Bolívar.

Los detalles

El pliego licitatorio puso, una vez más, el énfasis en el valor patrimonial del edificio, al que definió como “parte esencial de la memoria de los vecinos”, ubicado en la manzana fundacional. Indica además que las tareas deberán realizarse “a ritmo firme y sostenido”.

“Se actuará bajo criterios de respeto por el edificio, garantizando la compatibilidad de los nuevos sistemas y terminaciones con la estructura existente, utilizando materiales y técnicas análogas a las originales o compatibles con ellas”, indica.

El estado edilicio a intervenir es variado.

“Hay áreas con necesidad de reconstrucción, como el cielorraso abovedado y el vitral, y otras que requieren un restauro más complejo, como es el caso del frente de los ascensores, algunos cielorrasos y muros”, se agregó.

A medida de que se trabaje se deberán proteger pisos, umbrales, solías, alféizares, columnas, capiteles y carpintería, de manera de no causar daño a los elementos originales. Se exige además que las piezas que se encuentren sueltas o sean desmontadas sean identificadas, indicada su localización y depositadas en un lugar específico.

Las tareas incluyen la terminación de las instalaciones eléctrica, telefonía, sanitaria, datos y seguridad.

Se retirarán los pisos existentes, se reconstruirán contrapisos y carpetas y se colocarán 3.600 metros cuadrados de mosaico blanco natural.

El cielorraso abovedado sobre el hall principal será reconstruido, tarea que exigirá un complejo armado de andamios considerando su ubicación a 22 metros de altura.

Otra tarea importante será la reconstrucción de la estructura metálica que sostendrá el nuevo vitral, el cual se ejecutará tomando como referencia el existente en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa estructura deberá garantizar la rigidez y correcta alineación de la pieza. Previo a la colocación del vitral se colocará en su lugar una lona micro perforada que reproducirá su diseño y servirá como prueba de color e iluminación para verificar el tamizado de la luz solar.

De manera complementaria se procederá al cierre de las ventanas del segundo nivel mediante la colocación de lonas impresas con motivos neutros.

En el perímetro superior de la cúpula que cubre el hall principal se colocarán rejillas de ventilación para permitir la circulación de aire y dar protección contra el ingreso de aves y agentes externos.

Otro trabajo particular será la reconstrucción de las puertas del centenario ascensor.

El frente de la ubicada en el primer piso será restaurado y completado, tomando como base lo existente. A partir de esos elementos se recuperará la del segundo piso, respetando sus dimensiones, molduras, herrajes y proporciones originales.

Por último, se colocarán revestimientos en los sanitarios, se hará la puesta en valor de la carpintería, se montará un sistema de iluminación de alta eficiencia y se realizará la pintura integral del edificio.

