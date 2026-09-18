LBB Plata: duelos directos, por la séptima fecha, en los distintos sectores de la tabla
Se juega en San Lorenzo, Argentino, Ateneo, 9 de Julio, Dow Center y Espora.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Mirando ya la tabla con mayor atención en función de lo que se está jugando cada equipo, se disputará esta noche la séptima programación (de 11), correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".
Si bien hoy ninguna posición puntual está definida, la tabla puede dividirse en tres partes, aunque sin demasiado margen: los seis que accederán directamente a cuartos, los cuatro que jugarán play-in (de 7º a 10º) y los dos que lucharán por la permanencia (11º y 12º).
Considerando esa división, los partidos clave de esta noche entre rivales directos son Argentino-Comercial, 9 de Julio-El Nacional, Ateneo-Sportivo y Bahía Basket-La Falda.
Mientras que el puntero e invicto en este tramo, San Lorenzo, espera por Velocidad y el escolta Altense va a cancha del colista Espora.
San Lorenzo-Velocidad
San Lorenzo mantiene su invicto en estas seis fechas y se va consolidando para asegurarse el Nº1. Mientras que Velocidad está con chances reales de jugar play-in.
Cancha: Roman Avecilla (San Lorenzo).
Árbitros: Horacio Sedan Jaramillo Juan Joaquín Binsou
Novedades: en el local retorna Fermín Mariezcurrena (estuvo de viaje) y quizá se cambie Nahuel Diez (se recupera de un desgarro).
En la visita está en duda Bruno Aceituno (motivos laborales) y no juega Franco Berdini, quien se lesionó en la práctica del miércoles.
Antecedente: Velocidad 67, San Lorenzo 72.
Argentino-Comercial
Un partido bisagra para ambos, porque un triunfo a Comercial poco menos que le aseguraría su ingreso entre los seis, además de continuar luchando por la mejor ubicación.
Y Argentino -hoy afuera de los seis- con la victoria podría mezclarse en ese lote de arriba.
Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Joel Schernenco.
Novedades: el celeste no tiene a Joaquín Gonzalía (se resintió de los meniscos durante la entrada en calor del último partido) y Juan Cruz Reschini es baja por motivos personales, en principio, por los próximos días.
En el portuario se cambian todos, con la intención de ir dándole minutos a los que viene en procesos de recuperación.
Antecedente: Comercial 75, Argentino 60.
Ateneo-Sportivo
Sportivo busca un triunfo que lo despegue de su rival, del cual lo separa apenas un punto.
Para Ateneo, en tanto, es la oportunidad de acortar distancias y más si logra ganar por más de 4 puntos (diferencia por la que perdió) en la primera parte.
Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).
Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Leandro Bressan.
Novedades: en Ateneo estarían todos en condiciones y en Sportivo no juega Agustín Amore (de viaje).
Antecedente: Sportivo 66, Ateneo 62.
9 de Julio-El Nacional
El irregular 9 de Julio está apenas medio punto encima de El Nacional y ambos, si bien hoy están 3º y 4º respectivamente, tienen chance de ir más hacia arriba y, al mismo tiempo, para abajo.
Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Alexia González.
Novedades: el local tiene plantel completo y la visita contaría con todos sus jugadores.
Antecedente: El Nacional 60, 9 de Julio 82.
Bahía Basket-La Falda
Mucho en juego hay en este partido, en el cual Bahía Basket poco menos que podría asegurarse la permanencia si gana por más de 8 puntos, porque en ese caso obligaría a La Falda a ganar sus cuatro compromisos (siempre que Bahía no volviera a ganar Bahía y considerando que Espora mantuviera su tendencia: ganó 2 de 19).
Cancha: Dow Center (Bahía Basket).
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sam Inglera y Yamila Nicoletta.
Novedades: Bahía sufre tres bajas importantes: Bruno Gigliotti (hombro), Mariano Morando (viaje) y Santiago Russi (esguince de tobillo).
Lafa, por su parte, también está diezmado: Benjamín Jaratz (viaje), Gino Cuchereno (viaje), Benjamín Minucci (suspendido) y Juan Pablo Troja (lesionado).
Antecedente: La Falda 69, Bahía Basket 61.
Espora-Altense
Altense necesita ganar para seguir de cerca a San Lorenzo y, básicamente, resguardarse de los tres inmediatos perseguidores: 9 de Julio, Comercial y El Nacional.
Espora, mentalizado hace tiempo en tener que jugar por la permanencia.
Cancha: José Galié (Espora).
Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Di Marco e Iván Kalasnicoy.
Novedades: los dos están con todo el personal a disposición.
Antecedente: Altense 79, Espora 62.
Posiciones
Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:
1º) San Lorenzo (15PG-2PP), 22 puntos
2º) Altense (12-5), 19,5
3º) 9 de Julio (12-5), 19
4º) Comercial (11-6), 18,5
4º) El Nacional (9-8), 18,5
6º) Sportivo (10-7), 17,5
7º) Argentino (8-9), 17
8º) Velocidad (8-9), 16,5
8º) Ateneo (7-10) 16,5
10º) Bahía Basket (5-12), 15,5
11º) La Falda (3-14), 13,5
12º) Espora (2-15), 13