LBB Plata: duelos directos, por la séptima fecha, en los distintos sectores de la tabla

Juan Pablo Coronel habla con los jugadores de Bahía Basket. Un triunfo -casi- les aseguraría la permanencia. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez

Mirando ya la tabla con mayor atención en función de lo que se está jugando cada equipo, se disputará esta noche la séptima programación (de 11), correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Si bien hoy ninguna posición puntual está definida, la tabla puede dividirse en tres partes, aunque sin demasiado margen: los seis que accederán directamente a cuartos, los cuatro que jugarán play-in (de 7º a 10º) y los dos que lucharán por la permanencia (11º y 12º).

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Considerando esa división, los partidos clave de esta noche entre rivales directos son Argentino-Comercial, 9 de Julio-El Nacional, Ateneo-Sportivo y Bahía Basket-La Falda.

Mientras que el puntero e invicto en este tramo, San Lorenzo, espera por Velocidad y el escolta Altense va a cancha del colista Espora.

San Lorenzo-Velocidad

San Lorenzo mantiene su invicto en estas seis fechas y se va consolidando para asegurarse el Nº1. Mientras que Velocidad está con chances reales de jugar play-in.

Cancha: Roman Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Horacio Sedan⁩ Jaramillo Juan⁩ Joaquín Binsou⁩

Novedades: en el local retorna Fermín Mariezcurrena (estuvo de viaje) y quizá se cambie Nahuel Diez (se recupera de un desgarro).

En la visita está en duda Bruno Aceituno (motivos laborales) y no juega Franco Berdini, quien se lesionó en la práctica del miércoles.

Antecedente: Velocidad 67, San Lorenzo 72.

Argentino-Comercial

Un partido bisagra para ambos, porque un triunfo a Comercial poco menos que le aseguraría su ingreso entre los seis, además de continuar luchando por la mejor ubicación.

Y Argentino -hoy afuera de los seis- con la victoria podría mezclarse en ese lote de arriba.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Joel Schernenco.

Novedades: el celeste no tiene a Joaquín Gonzalía (se resintió de los meniscos durante la entrada en calor del último partido) y Juan Cruz Reschini es baja por motivos personales, en principio, por los próximos días.

En el portuario se cambian todos, con la intención de ir dándole minutos a los que viene en procesos de recuperación.

Antecedente: Comercial 75, Argentino 60.

Ateneo-Sportivo

Sportivo busca un triunfo que lo despegue de su rival, del cual lo separa apenas un punto.

Para Ateneo, en tanto, es la oportunidad de acortar distancias y más si logra ganar por más de 4 puntos (diferencia por la que perdió) en la primera parte.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Leandro Bressan.

Novedades: en Ateneo estarían todos en condiciones y en Sportivo no juega Agustín Amore (de viaje).

Antecedente: Sportivo 66, Ateneo 62.

9 de Julio-El Nacional

El irregular 9 de Julio está apenas medio punto encima de El Nacional y ambos, si bien hoy están 3º y 4º respectivamente, tienen chance de ir más hacia arriba y, al mismo tiempo, para abajo.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Marcelo Gordillo y Alexia González.

Novedades: el local tiene plantel completo y la visita contaría con todos sus jugadores.

Antecedente: El Nacional 60, 9 de Julio 82.

Bahía Basket-La Falda

Mucho en juego hay en este partido, en el cual Bahía Basket poco menos que podría asegurarse la permanencia si gana por más de 8 puntos, porque en ese caso obligaría a La Falda a ganar sus cuatro compromisos (siempre que Bahía no volviera a ganar Bahía y considerando que Espora mantuviera su tendencia: ganó 2 de 19).

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sam Inglera y Yamila Nicoletta.

Novedades: Bahía sufre tres bajas importantes: Bruno Gigliotti (hombro), Mariano Morando (viaje) y Santiago Russi (esguince de tobillo).

Lafa, por su parte, también está diezmado: Benjamín Jaratz (viaje), Gino Cuchereno (viaje), Benjamín Minucci (suspendido) y Juan Pablo Troja (lesionado).

Antecedente: La Falda 69, Bahía Basket 61.

Espora-Altense

Altense necesita ganar para seguir de cerca a San Lorenzo y, básicamente, resguardarse de los tres inmediatos perseguidores: 9 de Julio, Comercial y El Nacional.

Espora, mentalizado hace tiempo en tener que jugar por la permanencia.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Di Marco⁩ e Iván Kalasnicoy.

Novedades: los dos están con todo el personal a disposición.

Antecedente: Altense 79, Espora 62.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (15PG-2PP), 22 puntos

2º) Altense (12-5), 19,5

3º) 9 de Julio (12-5), 19

4º) Comercial (11-6), 18,5

4º) El Nacional (9-8), 18,5

6º) Sportivo (10-7), 17,5

7º) Argentino (8-9), 17

8º) Velocidad (8-9), 16,5

8º) Ateneo (7-10) 16,5

10º) Bahía Basket (5-12), 15,5

11º) La Falda (3-14), 13,5

12º) Espora (2-15), 13