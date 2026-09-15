Carne porcina: el excepcional crecimiento se respalda en las virtudes nutricionales

La otra alternativa de la mesa de los argentinos. / Fotos: Archivo La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En las últimas dos décadas, la mesa de los argentinos ha experimentado una transformación silenciosa pero contundente. La carne de cerdo, que históricamente estuvo relegada a un rol secundario o al consumo casi exclusivo en forma de chacinados y fiambres, hoy se consolida como una de las opciones frescas más elegidas.

Desde la Federación Porcina Argentina (FPA) no tienen dudas cuando dicen que este cambio de hábito no es casualidad: responde a un salto productivo y tecnológico de un sector que ha sabido reinventarse, respaldado ahora por evidencia científica de primer nivel que derriba viejos mitos.

Hacia el año 2002, el consumo de carne porcina en la Argentina era de apenas 5 kilos per cápita al año. Hoy, esa cifra ha alcanzado un récord histórico de casi 20 kilos por habitante al año, lo que representa un crecimiento de casi el 300 %.

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Esto ha sido traccionado por una industria nacional que invirtió fuertemente en tecnología, genética y en la diversificación de cortes frescos en las góndolas. El desarrollo se da en un contexto altamente competitivo: nuestro país es el segundo con mayor consumo de proteína animal del mundo, alcanzando un total de 115 kilos por habitante al año entre todas las carnes.

En esta exigente ecuación alimentaria, el cerdo tiene un enorme potencial de crecimiento, y la ciencia se ha convertido en su principal aliada. El contexto es porque la FPA —entidad que nuclea a las cámaras territoriales de productores de todo el país, que tiene con más de 100 años de trayectoria y representa el 70 % de la faena nacional— dio un paso estratégico fundamental al encargar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) un análisis exhaustivo de los cinco cortes más representativos consumidos en el país.

“Hay momentos en los que la ciencia no descubre algo nuevo, sino que pone en palabras y en evidencia aquello que una actividad viene construyendo desde hace muchos años”, dijo el Ing. en Prod. Agrop. Daniel Fenoglio, presidente de la FPA y gerente de Cabaña Argentina.

Ing. en Prod. Agrop. Daniel Fenoglio, presidente de la Federación Porcina Argentina.

Para el dirigente, el estudio de INTI Carnes 2026 no es un simple informe técnico: “Se trata de la confirmación científica de que la carne de cerdo argentina es un alimento de enorme valor para una alimentación equilibrada”.

Fenoglio destacó que la promoción del consumo no puede limitarse a campañas publicitarias o a recetas de cocina. “Promover el consumo también significa comunicar con responsabilidad, acercar evidencia científica y generar confianza en los consumidores. Porque cuando la información es clara y está respaldada por el conocimiento, las decisiones se toman con mayor libertad”, añadió.

“El gran desafío de la cadena porcina es lograr que este conocimiento trascienda el ámbito técnico y sea incorporado por profesionales de la salud, escuelas, hospitales y comedores comunitarios”, manifestó.

Radiografía nutricional

El estudio del INTI Carnes consistió en una caracterización científica de cinco cortes frescos de consumo masivo: cuadrada, nalga, bola de lomo, paleta y bondiola. Los resultados demuestran, de manera contundente, la calidad nutricional de la producción local.

Una de las principales revelaciones del análisis es la clara distinción entre los cortes denominados magros y la tradicional bondiola. Los magros analizados (cuadrada, nalga, bola de lomo y paleta) presentan excelentes aportes proteicos, ya que superan los 19 gramos de proteína por cada 100 gramos de carne cruda, manteniendo niveles de grasa total sumamente bajos, por debajo de los 3,5 gramos. El resto:

—Cuadrada: 21,9 gramos de proteína y 2,3 gs de grasa por cada 100 gs.

—Paleta: 19,1 gs de proteína y 2,4 gs de grasa por cada 100 gs.

—Bola de lomo: 19,3 gs de proteína y 2,7 gs de grasa por cada 100 gs.

—Nalga: 20,2 gs de proteína y 3,3 gs de grasa por cada 100 gs.

—Bondiola: 17,8 gs de proteína y 14 gs de grasa por cada 100 gs.

Todos estos cortes, incluyendo la bondiola, aportan proteínas de alto valor biológico, lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación, crecimiento y mantenimiento de los tejidos corporales.

Grasas cardiosaludables

El estudio del INTI —reproducido en la revista mensual de la Federación Porcina Argentina— también desmitifica la idea de que la grasa del cerdo es perjudicial.

El análisis del perfil de ácidos grasos determinó que en todos los cortes estudiados —incluso en la bondiola, el corte más graso— los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados superan ampliamente a las grasas saturadas. De hecho, el ácido oleico —el mismo graso saludable característico del aceite de oliva— es el componente mayoritario en la fracción lipídica de la carne porcina argentina, seguido por el ácido linoleico (Omega 6).

Esta favorable composición de grasas se traduce en índices aterogénicos extremadamente bajos, que oscilan entre 0,29 y 0,37:

—Cuadrada: 0,29.

—Bola de lomo: 0,30.

—Paleta: 0,31.

—Nalga: 0,32.

—Bondiola: 0,37.

De acuerdo con los estándares internacionales, estos niveles demuestran un perfil lipídico de excelente calidad cardiovascular. La ciencia médica actual ratifica que el verdadero enemigo de la salud cardíaca son las grasas trans y los malos patrones alimentarios globales, pero no el colesterol natural presente en las carnes.

Los cortes magros (cuadrada, nalga, bola de lomo y paleta) presentan excelentes aportes proteicos: más de 19 g de proteína por cada 100 g de carne cruda.

Otro de los grandes mitos históricos es el supuesto exceso de colesterol en el cerdo. El INTI demostró que los valores de colesterol de los cortes analizados se encuentran dentro de los rangos normales de cualquier carne magra, variando entre los 59 mg por 100 gs (en la nalga) y los 78 mg por 100 gs (en la bondiola):

—Nalga: 59 mg.

—Cuadrada: 62 mg.

—Paleta: 65 mg.

—Bola de lomo: 70 mg.

—Bondiola: 78 mg.

Además, el cerdo se destaca como una fuente relevante de minerales clave con alta biodisponibilidad y funciones corporales fundamentales:

—Hierro hémico: es esencial para el transporte de oxígeno en sangre y de muy fácil absorción. Los cortes como la paleta (1,4 mg/100g) y la bola de lomo (1,08 mg/100g) muestran excelentes aportes.

—Potasio: es fundamental para la función cardíaca y la regulación hídrica, con valores que alcanzan los 338,2 mg/100g en la cuadrada.

—Magnesio y Zinc: vitales para la salud ósea, la producción de energía y la inmunidad general.

—Selenio: un potente antioxidante presente en todos los cortes, destacándose la bola de lomo con 0,15 mg/100g.

El estudio del INTI no se limitó a lo nutricional, sino que también evaluó factores tecnológicos y culinarios esenciales para el consumidor como el pH, el color, la terneza y la capacidad de retención de agua. Los cinco cortes arrojaron parámetros óptimos que garantizan frescura comercial, excelente retención de jugos y una gran aceptabilidad sensorial. En este aspecto, se destaca la bondiola, que es valorada por su jugosidad natural.

Más allá de la proteína

Las conclusiones del Manual Técnico 2026 de la FPA son claras: la carne de cerdo argentina es magra, cardiosaludable, densa en nutrientes y económicamente accesible.

Su versatilidad la convierte en un alimento ideal para incorporar en cualquier momento de la vida: promueve el crecimiento saludable en la infancia, optimiza el rendimiento energético y muscular en deportistas y protege la salud metabólica en la adultez.

“Está claro de que el país produce una carne de excelente calidad y está avalada científicamente”, sostuvo Fenoglio.

“El camino trazado por la Federación Porcina Argentina busca precisamente consolidar estos hallazgos para que el cerdo argentino no sea solo una alternativa de consumo, sino una columna vertebral de la nutrición saludable de la población”, concluyó.