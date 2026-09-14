Estudiar para trabajar: la capacitación se convierte en una herramienta clave

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La capacitación dejó de ser, para buena parte de los trabajadores y profesionales, una actividad vinculada exclusivamente con la acumulación de conocimientos o títulos.

Cada vez más, estudiar aparece como una herramienta directamente relacionada con el empleo: para mejorar las condiciones laborales, crecer dentro de una organización o prepararse para cambiar de rumbo profesional.

Un informe elaborado por Coderhouse sobre más de 500.000 estudiantes de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela muestra con claridad esa tendencia. De acuerdo con los datos de 2026, más del 76% de los estudiantes tiene un objetivo laboral concreto al momento de capacitarse.

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El principal motivo es crecer en el trabajo que ya tienen. El 59% estudia con esa finalidad, mientras que otro 17% lo hace pensando en cambiar de carrera profesional. Es decir, más de tres de cada cuatro personas vinculan su formación con una decisión concreta sobre su presente o su futuro laboral.

El resto se distribuye entre quienes estudian con objetivos académicos y aquellos que realizan cursos por interés personal o hobby.

Los datos surgen de un universo de más de 500.000 estudiantes y 1,1 millones de inscripciones, lo que permite observar una transformación en la relación entre educación y empleo: capacitarse ya no aparece necesariamente como un camino orientado a obtener un nuevo título, sino como una estrategia para adaptarse a las exigencias de un mercado laboral que cambia de manera permanente.

“Este cambio implica algo más profundo que una modificación en las preferencias de los estudiantes: la formación empieza a ocupar un lugar estratégico dentro de la trayectoria profesional”, sostiene Christian Patiño, CEO de Coderhouse.

Para el ejecutivo, el desafío consiste en acompañar a personas que no necesariamente buscan “acumular títulos”, sino incorporar herramientas que les permitan tomar decisiones sobre su carrera, actualizar conocimientos y adaptarse a las transformaciones del mundo del trabajo.

La reconversión como alternativa

Dentro de ese proceso, la capacitación también aparece como una puerta de entrada a la reconversión laboral. Entre las opciones más elegidas se encuentran las vinculadas con Programación y Desarrollo, como Desarrollo Full Stack, Desarrollo Frontend React y Desarrollo de Aplicaciones.

La elección de estos perfiles está relacionada con una transformación más amplia de las organizaciones, que demandan nuevas competencias asociadas a la digitalización de procesos y la incorporación de tecnología.

El vínculo entre formación y empleo también se refleja en el destino laboral de quienes completaron sus estudios. Según los datos relevados por la plataforma, el 90% de los graduados que informaron tener empleo trabaja en el sector privado, mientras que el 10% se desempeña en el sector público.

Además, el 78% de los graduados empleados se concentra en sectores considerados centrales para la transformación digital, como banca, comercio electrónico, consultoría tecnológica y empresas de tecnología.

Dentro de esa distribución, el e-commerce y retail representan el 27% de los empleos registrados, mientras que banca y fintech explican otro 25%.

La capacitación, en este contexto, funciona como un puente entre las nuevas demandas empresariales y los trabajadores que buscan adquirir las competencias necesarias para acceder a ellas.

El avance de la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial también está modificando las decisiones de formación. IA pasó a convertirse en la vertical más elegida dentro de la plataforma, desplazando a Marketing y Data, que históricamente se ubicaban entre las áreas de mayor interés.

Más de 20.000 estudiantes eligieron Inteligencia Artificial como su vertical preferida, en una señal de la creciente importancia que estas herramientas tienen en el mercado laboral.

Pero la IA no solo está modificando aquello que las personas estudian. También comienza a intervenir en la manera en que encuentran dónde hacerlo.

El informe señala que el 2,3% de los estudiantes llegó a la plataforma a través de herramientas como ChatGPT, Perplexity o Claude. Seis meses antes, esa proporción era del 0%.

El dato muestra una nueva dimensión del cambio tecnológico: la inteligencia artificial comienza a funcionar también como intermediaria en las decisiones educativas y profesionales, desde la búsqueda de información hasta la selección de alternativas de capacitación.

Aprender también es adaptarse

En este escenario, la formación para el trabajo plantea un desafío que excede la transmisión de conocimientos técnicos. La velocidad de los cambios tecnológicos obliga a pensar en procesos de aprendizaje capaces de acompañar trayectorias laborales cada vez menos lineales.

“El desafío de la educación orientada al trabajo pasa por acompañar a personas que no necesariamente buscan acumular títulos, sino adquirir herramientas que les permitan tomar decisiones concretas sobre su carrera, actualizarse y adaptarse a un mercado laboral que cambia de manera permanente”, afirma Patiño.

La experiencia de los estudiantes también muestra que, aun en un contexto dominado por las nuevas tecnologías, el factor humano conserva un lugar central. El 63% de las reseñas de la plataforma menciona a docentes y tutores como uno de los principales puntos fuertes, mientras que el 22% destaca las clases en vivo.

Así, detrás de la expansión de la capacitación digital aparece una necesidad que sigue siendo profundamente humana: contar con herramientas, orientación y acompañamiento para enfrentar los cambios del mundo laboral.

Los números trazan, en definitiva, el perfil de un trabajador que estudia con un propósito cada vez más definido. Ya sea para mejorar su posición actual, acceder a nuevas oportunidades o iniciar una reconversión, capacitarse se convirtió para una amplia mayoría en una forma de construir —y también de proteger— su futuro laboral.

