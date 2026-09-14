Municipales bonaerenses profundizan el plan de lucha con reclamos por salarios y precarización

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La protesta de los trabajadores municipales realizada el miércoles en el acceso al Puerto de Bahía Blanca no fue planteada como una medida de fuerza contra el Municipio ni como un conflicto exclusivamente local. La concentración formó parte del Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado impulsado por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que comenzó recientemente en Cañuelas y continuará con acciones en distintos puntos de la provincia.

Así lo explicó Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca y secretario general adjunto de FESIMUBO, quien remarcó el carácter provincial de la protesta.

“Lo que ocurrió en Bahía Blanca no fue una medida de fuerza aislada ni un conflicto exclusivamente local; es parte de un Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado”, sostuvo.

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Y agregó: “No estamos haciendo una protesta por Bahía Blanca; estamos haciendo una protesta desde Bahía Blanca por los trabajadores municipales de toda la provincia”.

En ese sentido, Agüero explicó que la concentración buscó visibilizar una problemática que atraviesa a los trabajadores de los 135 municipios bonaerenses, sin convertir la jornada en un conflicto que afectara especialmente a los vecinos de la ciudad.

El encuentro reunió a más de 500 trabajadores y contó con una fuerte presencia de sindicatos de la Región Sur, entre ellos los de Bahía Blanca, Punta Alta, Carmen de Patagones, Villarino, Tres Arroyos, Monte Hermoso, Coronel Suárez, Guaminí, Puan, Saavedra, Adolfo Alsina, Coronel Pringles y Tornquist.

La elección del acceso al Puerto respondió, según explicó Agüero, a la necesidad de llevar el reclamo a un punto estratégico y de alta visibilidad.

“Elegimos Bahía Blanca y el acceso al Puerto porque es un punto estratégico para darle visibilidad a un reclamo que es provincial”, señaló.

Sin embargo, destacó que la organización buscó evitar que la protesta se transformara en un trastorno para la vida cotidiana de la ciudad.

“Creo que se pudo ejercer el derecho a reclamar con organización y responsabilidad. Los cortes fueron intermitentes, no permanentes, y se garantizó un cordón de paso hacia el aeropuerto”, indicó.

Agüero también agradeció el acompañamiento de los trabajadores y el operativo desplegado durante la jornada.

“Agradezco a los más de 500 compañeros y compañeras que acompañaron la medida demostrando compromiso y solidaridad, como así también a la Policía y al cuerpo de inspectores”, manifestó.

La modalidad incluyó microcortes, entrega de volantes y difusión del reclamo, sin bloquear de manera permanente el tránsito.

Uno de los principales reclamos de la Federación está relacionado con las enormes diferencias salariales que existen entre los 135 municipios bonaerenses.

“La realidad municipal es muy diversa entre los 135 municipios y eso genera diferencias importantes entre trabajadores que realizan tareas similares; necesitamos una discusión provincial seria sobre salarios, empleo y estabilidad”, sostuvo Agüero.

El dirigente señaló que mientras en Bahía Blanca el promedio de bolsillo está por encima de la media de otros lugares, hay distritos donde la realidad es muy diferente. Según planteó, existen municipios donde los salarios promedio se ubican entre 550.000 y 600.000 pesos, e incluso casos en los que los trabajadores no llegan a cobrar 250.000 pesos.

“¿Quién vive con eso?”, planteó Agüero al describir la situación de los empleados municipales de los distritos con menores ingresos.

Para FESIMUBO, las diferencias generan una fuerte desigualdad dentro del propio sistema municipal bonaerense, aun cuando los trabajadores realizan tareas similares.

El reclamo también apunta a terminar con los pagos en negro y con contrataciones bajo modalidades como monotributo y becas, que -según la Federación- son utilizadas para cubrir tareas permanentes del Estado con trabajadores precarizados.

“No puede ser que una persona cumpla durante años una tarea permanente del Estado y continúe bajo contratos precarios”, afirmó Agüero.

Otro de los ejes es la recuperación del funcionamiento pleno del Consejo de Empleo Municipal, previsto por la Ley 14.656. Desde FESIMUBO sostienen que el organismo lleva alrededor de una década sin funcionar con la participación establecida por la normativa y reclaman una convocatoria del Ministerio de Trabajo bonaerense.

“Necesitamos que el Consejo de Municipal de Empleo funcione realmente como una herramienta de diálogo y discusión, y no como una instancia meramente formal”, planteó.

“El Consejo es una herramienta de diálogo y discusión. Primero hay que cumplir la ley y después sentarnos a buscar cómo solucionar los problemas”, resumió.

La situación de los jubilados municipales y la defensa de su poder adquisitivo también forman parte de los reclamos de la Federación.

“No nos olvidamos de nuestros jubilados y jubiladas, que durante décadas sostuvieron los servicios municipales y hoy necesitan que se cuide su poder adquisitivo”, remarcó Agüero.

El dirigente insistió en que el objetivo de la organización no es sostener el conflicto de manera permanente, sino generar respuestas.

“Nuestro objetivo no es el conflicto por el conflicto mismo. Queremos diálogo, respuestas y soluciones concretas. Pero mientras no lleguen, el plan de lucha va a continuar”, afirmó.

Doval destacó el esquema laboral de Bahía

Refiriéndose a la jornada de protesta llevada a cabo tuvo un gesto destacado Hernán Doval, secretario general de FESIMUBO, quien días atrás había encabezado en Bahía Blanca un plenario con los sindicatos de la Región Sur para organizar la medida.

Doval puso a Bahía Blanca como un “faro a seguir” por su esquema de relaciones laborales y el sistema de paritarias.

Precisamente, respecto de la situación de Bahía Blanca, Miguel Agüero destacó como positivas gestiones llevadas a cabo con los últimos tres intendentes

Gustavo Bevilacqua, Héctor Gay y Federico Susbielles- por la consideración hacia los trabajadores municipales.

“Ellos tres realmente pensaron en el trabajador municipal”, señaló.

Incluso valoró especialmente la actual gestión y sostuvo que, a su entender, Susbielles otorgó durante sus primeros cuatro años más beneficios al empleado municipal que sus antecesores.

“Yo siempre dije que el que más dio fue Héctor Gay en sus ocho años. Hoy puedo decir realmente que en los cuatro años de su período Federico le dio más al empleado municipal que todos juntos”, resaltó.

Para Agüero, el método implementado en Bahía contrasta con la realidad de otros distritos, donde los trabajadores encuentran mayores dificultades para acceder al diálogo con los intendentes y deben recurrir a medidas de fuerza.

Habrá nuevas protestas

El Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado contempla nuevas acciones en las distintas regiones bonaerenses. Cada regional tendrá margen para definir la modalidad y el lugar de las próximas protestas.

Agüero anticipó que la próxima medida de la Región Sur no necesariamente se realizará en Bahía Blanca y dejó abierta la posibilidad de trasladar el reclamo a otros puntos de la zona.

“Mientras las respuestas no lleguen, el Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado va a continuar”, aseguró.

El dirigente también remarcó la responsabilidad que implica representar tanto a los trabajadores de la ciudad como al conjunto de los municipales bonaerenses.

“Como secretario general del STMBB y secretario general adjunto de FESIMUBO, tengo la responsabilidad de representar a los trabajadores de Bahía Blanca y acompañar la lucha de los municipales de toda la provincia”, sostuvo.

El objetivo de FESIMUBO es instalar una discusión provincial sobre salarios, empleo, estabilidad, condiciones laborales, jubilaciones y precarización, frente a las marcadas diferencias que, según la organización, existen entre trabajadores municipales que realizan tareas similares en distintos distritos.