Manu Ginóbili: entre el acercamiento al rugby y el estreno del documental

Manu junto con el neocelandés Steven Adams -jugador de Houston Rockets- en el estadio de Baltimore. Foto: @WembyAlienEra

En su constante filosofía de vivir nuevas experiencias en el deporte, Manu Ginóbili fue a ver el test match más importante del mundo: Sudáfrica-Nueva Zelanda, el 1º y el 2º respectivamente del ranking World Rugby.

El sábado se jugó en estadio M&T Bank Stadium de Baltimore el cuarto y último punto de este duelo de potencias que se unieron en partidos exhibición con fines recaudatorios, sin perder de vista el rodaje deportivo de la temporada internacional. Recordamos que por este motivo desistieron de jugar el Rugby Championship 2026 junto con Argentina y Australia. El certamen del hemisferio sur, en el que Los Pumas participan desde 2012, volvería a jugarse en 2028. Es decir, después del Mundial de Australia del año venidero.

"Hoy interrumpo las sesiones de USOpen con incursión en otro deporte. Será mi primer partido en vivo! Va video/foto en un rato. Muy pilas!!", avisó Manu en un posteo que publicó en la red social X el sábado, aunque sin anticipar de qué se trataba.

Después del duelo que coronó a Sudáfrica como ganador del desafío (3-1) al superar a los All Blacks por 43-28, Manu publicó @manuginobili una foto del podio Springbok y un video del haka neocelandés, el ritual tradicional de los All Blacks en cada partido internacional.

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"Me gustó! Muy buena experiencia! La próxima será viendo a Los Pumas...", escribió Ginóbili, campeón olímpico en Atenas 2004, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y Salón de la Fama NBA.

Estrenó el documental

El último viernes se estrenó por el canal Star+ el documental "Manu X Ginóbili", que como informamos en 2023 había comenzado a filmarse por la productora Bourke, que también realizó los trabajos sobre otros deportistas argentinos.

En este caso el documental repasa toda la trayectoria deportiva del bahiense: primeros pasos y su etapa en la Liga Nacional, el salto consagratorio al básquetbol de Europa , su llegada a la NBA y los campeonatos obtenidos con los Spurs, como también el liderazgo histórico en la Selección Argentina e hitos con la Generación Dorada.

El trabajo tiene cinco episodios de media hora cada uno y lo emite el canal Star Channel, ex Star+, un canal de los llamados "por demanda". Este dato no es algo menor porque, según informaron medios, la serie documental tuvo un lanzamiento particular porque permaneció englobada en un limbo legal tras el cierre de la plataforma Star+ y finalmente se estrenó directo en la grilla de televisión por cable a través de Star Channel. La cadena únicamente emitió promociones publicitarias (teasers) comerciales dentro de su propia tanda televisiva para anunciar la maratón.

Es posible que en nuestro país se pueda ver en algún momento a través de Disney+ o por Prime Video, plataforma donde la productora Bourke Films subió algunos de sus trabajos.