Ciclismo: Pollio tuvo otra gran tarde y ganó el premio Quinto Astolfi

El puntaltese dominó con autoridad el premio Quinto Astolfi, que se desarrolló esta tarde en el velódromo del Club Ciclista Pedal Bahiense.

El ganador se impuso claramente en las dos modalidades disputadas, que correspondieron a la segunda fecha de la temporada de pista.

El triunfador, que recibió la mención anual Bicicleta de Plata previo a la largada de la competencia principal, fue escoltado por Marcelo Cardoso y Ariel Rodríguez.

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En las categorías master, el éxito fue para Miguel Morello, delante de Raúl Dezi.

La actuación de Pollio fue sobresaliente. Se impuso claramente en la prueba de tempo race y también prevaleció en las vueltas puntables.

Aquí consiguió tres giros de ventaja junto a Marcelo Cardoso y Ariel Rodríguez, quienes completaron el podio.

Estas fueron las clasificaciones registradas en el escenario de Villa Floresta:

Master C y D. Clasificación general por suma de puntos: 1) Miguel Morello, 55 puntos; 2) Raúl Dezi, 52; 3) Julio Rau 47.

Tempo race: 1) Raúl Dezi, 7 puntos; 2) Miguel Morello, 6; 3) Julio Rau 1.

Vueltas puntables: 1) Miguel Morello, 17 puntos; 2) Raúl Dezi, 12; 3) Julio Rau 11.

Elite. Clasificación general por suma de puntos: 1) Matías Pollio, 126 puntos; 2) Marcelo Cardoso, 116; 3) Ariel Rodríguez, 102; 4) Carlos Aguilar, 63; 5) Juan Manuel Mandrini, 33; 6) Silvio Bocca, 33; 7) Lucas Fri, 29; 8) Ezequiel Delgado, 28 y 9) Leonardo Peretti, 24.

Tempo race: 1) Matías Pollio, 66 puntos; 2) Marcelo Cardoso, 54; 3) Ariel Rodríguez, 50; 4) Carlos Aguilar, 43; 5) Silvio Bocca, 1; 6) Juan Manuel Mandrini, 7) Ezequiel Delgado, 8) Lucas Fri, 9) Leonardo Peretti, -20.

Vueltas puntables: 1) Matías Pollio, 86 puntos; 2) Marcelo Cardoso, 78; 3) Ariel Rodríguez, 66; 4) Carlos Aguilar, 29; 5) Lucas Fri, 3; 6) Juan Manuel Mandrini, 3; 7) Silvio Bocca, 1; 8) Ezequiel Delgado, y 9) Leonardo Peretti.

Con la Bicicleta de Plata

Matías Pollio se hizo acreedor de la mención anual Bicicleta de Plata -premio Quinto Astolfi por ser el ciclista de la Federación del Sud que más ptos cosechó en la temporada 2025.

Previo a la largada de la competencia principal recibió simbólicamente el premio de manos de Carlos Quinto Astolfi.