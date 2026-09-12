La defensa de Cilia Flores pidió la libertad provisional por razones de salud

La petición fue presentada el jueves por los abogados de Flores

La defensa de la ex primera dama de Venezuela, Cilia Flores, quien se encuentra detenida en Estados Unidos, solicitó la libertad provisional por razones de salud, confirmó este viernes el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un boletín del Departamento Internacional.

Según el texto, la defensa de Flores, en conjunto con la del presidente Nicolás Maduro, solicitó a un tribunal de Nueva York que conceda la libertad provisional a la primera dama, por "razones médicas críticas", principios constitucionales y garantías de seguridad.

El equipo legal señaló que el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde se encuentra Flores "carece de las condiciones ambientales, la tranquilidad y el soporte clínico" para atender su situación de salud.

El documento legal también manifiesta que "la detención ilegal" de Flores se produjo durante la incursión militar estadounidense en territorio de Venezuela, episodio en el que sufrió "lesiones físicas considerables".

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La petición fue presentada el jueves por los abogados de Flores, quien junto a Maduro permanece en una cárcel en Nueva York, tras ser detenidos durante una operación militar ejecutada por el gobierno de Estados Unidos, en Venezuela, el 3 de enero de este año. (NA)