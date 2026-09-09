Irán confirmó que atacó bases estadounidenses en Jordania

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) confirmó el miércoles que había atacado con misiles balísticos una base estadounidense en la ciudad jordana de Al Azraq, en el este del país, en represalia por la ofensiva "agresiva" de Estados Unidos contra petroleros iraníes.

Los ataques se iniciaron desde doce ciudades diferentes de Irán, constituyendo la descarga más intensa desde el fin de la Operación "Rugido del León", según medios iraníes.

Se lanzaron al menos 35 misiles hacia Jordania, según medios de comunicación israelíes, lo que activó las sirenas en la base militar estadounidense situada en el país.

Por su parte, un funcionario estadounidense declaró al Jerusalem Post a principios del martes que el CENTCOM había atacado petroleros iraníes, mientras los medios locales informaban de explosiones cerca de la isla de Kharg.

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Además, un informe adicional de la agencia de noticias semioficial Tasnim indicó que los ataques contra los buques iraníes no causaron víctimas, ya que la tripulación a bordo fue evacuada. El informe, citando fuentes locales, también señaló que el buque atacado se encontraba a unas cuatro millas de la isla de Kharg. (NA)