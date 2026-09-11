Nueva York recordó a las víctimas del 11-S con un impactante show de drones

Nueva York conmemoró los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con un emotivo espectáculo en el que 2977 drones iluminaron el cielo y recrearon las Torres Gemelas.

La intervención se realizó sobre el puerto de Nueva York y utilizó una luz por cada una de las 2977 víctimas de los ataques contra Estados Unidos.

El proyecto fue denominado "2977 luces sobre el puerto de Nueva York" y tuvo como protagonistas a drones que se elevaron de manera coordinada hasta reconstruir la silueta de los edificios del antiguo World Trade Center.

La iniciativa reunió a artistas, productores, familiares de las víctimas, sobrevivientes y miembros de las fuerzas de emergencia que participaron de las tareas posteriores a los atentados.

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La puesta buscó mantener viva la memoria de quienes murieron aquel día y, al mismo tiempo, representar cada una de las pérdidas de manera individual a través de las 2977 luces desplegadas en el cielo.

Entre quienes participaron del proyecto estuvo Tim Brown, exbombero y primer respondedor, quien colaboró con el diseño para recordar a las víctimas y a los 343 integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York que murieron durante los ataques.

También formó parte de la iniciativa Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United y viuda de Tom Strada, además de otros familiares y personas directamente vinculadas con la tragedia.

El director creativo y productor ejecutivo, Addison Mehr, señaló que el objetivo fue reconocer cada pérdida dentro de la historia y la memoria colectiva del 11-S, motivo por el cual se utilizó el número exacto de víctimas.

La imagen de las Torres Gemelas formadas nuevamente sobre el cielo neoyorquino se convirtió así en uno de los homenajes realizados al cumplirse un cuarto de siglo de los atentados que marcaron a Estados Unidos y al mundo. (NA)