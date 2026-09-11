Día del Maestro: por qué se celebra cada 11 de septiembre en Argentina

El Día del Maestro se convirtió en una jornada destinada a poner en valor el trabajo de quienes participan de la educación

Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, una fecha que homenajea a quienes ejercen la docencia y recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido ese día de 1888. La jornada fue establecida en el país en 1945 y se convirtió en una de las principales fechas del calendario educativo.

Sarmiento es considerado una figura central en la historia de la educación argentina. Fue político, escritor, periodista, docente y presidente de la Nación entre 1868 y 1874. A lo largo de su trayectoria defendió la expansión de la educación pública y promovió la creación de instituciones destinadas a ampliar el acceso a la enseñanza.

Por qué se celebra el 11 de septiembre

La elección de la fecha está vinculada con la muerte de Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, a los 77 años.

El homenaje comenzó a tomar forma en 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá. Allí se propuso establecer una jornada continental para reconocer la figura de Sarmiento y la tarea de los docentes.

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Dos años después, en 1945, la fecha fue adoptada formalmente en Argentina mediante un decreto del entonces presidente Edelmiro Farrell. Desde entonces, cada 11 de septiembre quedó asociado al reconocimiento de la labor docente.

El legado de Sarmiento en la educación

Domingo Faustino Sarmiento consideraba a la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Durante su presidencia impulsó una importante expansión de la enseñanza primaria y la creación de establecimientos educativos.

Según información de Educ.ar, durante su gobierno se fundaron alrededor de 800 escuelas en distintas zonas del país y la cantidad de alumnos de las escuelas primarias pasó de unos 30.000 a aproximadamente 100.000. También promovió instituciones vinculadas con la formación docente, la ciencia y la cultura.

Entre sus obras vinculadas con la educación se encuentra De la educación popular, publicada en 1849, donde desarrolló buena parte de sus ideas sobre la enseñanza y el acceso al conocimiento.

Sarmiento también fue uno de los principales impulsores de la necesidad de establecer una legislación educativa nacional. Sin embargo, la Ley 1420 de Educación Común fue sancionada en 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, varios años después de que Sarmiento dejara la Presidencia. La norma estableció la educación primaria común, obligatoria, gratuita y laica.

Domingo Faustino Sarmiento

¿Es feriado el Día del Maestro?

El 11 de septiembre no es un feriado nacional y no forma parte del calendario de feriados establecido para todo el país. Por lo tanto, la jornada no implica un día libre para la totalidad de los trabajadores.

La fecha sí tiene un tratamiento particular dentro del sistema educativo. El Día del Maestro funciona como un asueto para la comunidad educativa y no se dictan clases en las escuelas que tienen incorporada la jornada a sus respectivos calendarios escolares. En 2026, el 11 de septiembre cae viernes.

Una fecha para reconocer la tarea docente

Más allá de su origen histórico, el Día del Maestro se convirtió en una jornada destinada a poner en valor el trabajo de quienes participan de la educación y su papel en la formación de niños, adolescentes y adultos.

La fecha permite, además, recordar el proceso de construcción del sistema educativo argentino y el lugar que tuvieron distintos docentes, educadores y referentes de la enseñanza en su desarrollo. En ese recorrido, la figura de Sarmiento ocupa un lugar destacado, aunque su trayectoria histórica también ha sido objeto de debates y revisiones desde distintas perspectivas.

Este año, el Archivo General de la Nación incorporó una propuesta especial por el Día del Maestro, con fuentes históricas destinadas a analizar el legado de Sarmiento y la construcción del sistema de educación pública en Argentina. El material incluye documentos sobre la infraestructura escolar, la expansión del modelo normalista y la vida cotidiana dentro de las aulas.